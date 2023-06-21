Ударит по "Дружбе"? ЕС согласовал 11-й пакет санкций, который коснется и Беларуси

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Опубликовано: 21.06.2023 17:48 , Обновлено: 21.06.2023

Председательствующая в ЕС Швеция сообщила 21 июня, что Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. В пакет включили по настоянию Польши и ограничительные меры в отношении нефтепровода "Дружба".

“Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает в себя меры, направленные на противодействие обходу санкций и внесению в индивидуальные [санкционные] списки”, - сообщили в Швеции.

Как заявил посол Польши в ЕС Анджей Садось, среди более 70 человек и компаний, которые попадут под санкции, есть лица, “ответственные за похищение украинских детей и их транспортировку для принудительного усыновления в Россию”.

Кроме того, по требованию Польши будут введены санкции в отношении северного участка нефтепровода «Дружба», который проходит через Беларусь.

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Нефтепровод «Дружба» проложен по территории России, а потом до белорусского Мозыря. Там трубопровод разветвляется на две нитки: северная идет в направлении Польши и Германии через белорусское Полесье, а южная — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Санкции будут касаться как раз той части, что идёт через Беларусь.[/info_b]

“[В пакете санкций] есть польские требования о пломбировании наземного транспорта путем запрета въезда российских прицепов и грузовиков. Есть элементы, которые откроют возможность применения вторичных санкций к тем субъектам, которые систематически поддерживают обход санкционной системы. Я не отрицательно отношусь к этому пакету. Есть целый ряд столь необходимых решений”, - пояснил посол Польши в ЕС Анджей Садось, добавив, что уже готовится 12-й пакет санкций.

Ранее в «Гомельтранснафта Дружба» сообщили, что в 2023 году из-за санкций ЕС поставки российской нефти по территории Беларуси значительно сократились. Германия, например, закупала только казахскую нефть, которая через белорусский Мозырь шла в Европу, но в меньших объемах, чем ранее российскую.

Как сообщило издание Коммерсант, в январе-марте прокачка по «Дружбе» в направлении Польши и Германии упала в 12,1 раза к уровню 2022 года.

Из-за этого Беларусь даже решила поднять тарифы на транзит нефти на 84%. “Коммерсант” утверждает, что снижение грузооборота привело к убыткам белорусской “Гомельтранснафта Дружба” на сумму 329 млн российских рублей.

Что будет после введения пакета санкций, теперь неясно.

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Приняли с трудом

Санкционный 11-й пакет был принят после почти двух месяцев переговоров стран ЕС. По словам польского посла, все процедуры должны быть завершены в течение нескольких десятков часов. Сами ограничения вступят в силу с публикацией в Официальном журнале ЕС.

Это были самые длинные переговоры о санкциях в истории ЕС в отношении России. При этом европейские политики сходятся во мнении, что новый этап санкций будет на таким уж и сильным. В пакете основное внимание уделили борьбе с обходом существующих ограничений.

В последние дни санкционный пакет был значительно смягчен, чтобы достичь компромисса между странами ЕС. Например, в ограничительном списке не будет запрета на торговлю со странами, не входящими в ЕС, которые помогают России в войне в Украине. Санкции будут распространяться только на конкретных лиц и компании из этих стран.

Положения для судов, которые отключают передатчики, что позволяет их обнаружить и подозревается в перевозке запрещенных товаров, также были ослаблены. Запрета заходить в европейские порты для таких судов больше нет, но есть требование внимательно следить за погрузками на эти корабли.

Ранее Телеграф сообщил, что Польша представила ЕС в апреле предложение о новых санкциях против России за ведение войны против Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полученный документ. Речь идёт о запрете на транзит нефти по северной ветке трубопровода “Дружба”. И это напрямую касается Беларуси.

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В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что западные санкции «превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба».

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