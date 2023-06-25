"Если Пригожин..." - Науседа призвал НАТО усилить границу с Беларусью

Опубликовано: 25.06.2023 20:43 , Обновлено: 25.06.2023

Президент Литвы Гитанас Науседа по итогам заседания Совбеза страны заявил 25 июня, что НАТО придется усилить границу с Беларусью в случае, если туда приедет глава ЧВК "Вагнер" Пригожин.

«Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, то это будет означать лишь то, что нам необходимо еще больше усилить безопасность наших восточных границ, — заявил Гитанас Науседа журналистам. - Я говорю… не только о Литве, но, без сомнения, обо всем НАТО».

Также Науседа пообещал, что спецслужбы Литвы получат больше ресурсов, чтобы оценить «политические аспекты и аспекты безопасности Беларуси». При этом он подчеркнул, что Владимир Путин в будущем столкнется с ещё большими проблемами, чем мятеж наемников ЧВК “Пригожин”.

Ранее Телеграф писал, что российское агенство ТАСС сообщило со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Евгений Пригожин «уйдёт в Беларусь». Он заявил, что не знает, кем будет работать Пригожин после его «ухода в Беларусь».

В Кремле сообщили, что Путин «пообещал» Пригожину. Причем тут Беларусь?