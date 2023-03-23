Польша и Литва поругались с остальными странам ЕС из-за санкций против Беларуси. В марте все решится?

Опубликовано: 23.03.2023 11:41 , Обновлено: 23.03.2023

В четверг, 23 марта, в Брюссель съедутся лидеры стран Евросоюза для утверждения планов по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине. Однако, как сообщают европейские дипломаты, еще одной горячей темой на этом двухдневном саммите могут стать санкции против Беларуси. По словам дипломатов, единства по этому вопросу у европейских стран нет - Литва с Польшей настаивают на немедленном ужесточении санкций, но некоторые страны ЕС выступают против.

За последние три месяца вопрос о новых санкциях против Беларуси не сдвинулся с места. Напомним, Еврокомиссия предложила вывести калий из-под санкций, чтобы не допустить гуманитарный кризис в беднейших странах.

ЕС, на самом деле, намерен ужесточить санкции в отношении Беларуси, чтобы исключить обход ограничений Россией. Там хотят, чтобы в отношении Беларуси действовали аналогичные. Но при этом хотят убрать белорусский калий из санкционного списка.

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Как отмечает RMF FM, эту позицию “решительно отстаивает Португалия, из-за ее отношений с более бедными странами и из-за того, что португалец Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, является автором тезиса о том, что санкции не должны способствовать развитию нехватки продовольствия в мире”.

Генсек ООН также будет присутствовать на сегодняшней встрече в Брюсселе. “Это будет момент для честного разговора о санкциях и их последствиях. Гутерриш будет настаивать на исключении импорта пшеницы и удобрений из-под санкций. Таким образом, давление на Литву возрастет”, - пишет RMF FM.

Если бы не Литва и Польша, ЕС уже давно принял бы пакет санкций против Беларуси - дипломат ЕС

По словам неназванного дипломата ЕС, которого цитирует польское издание если бы не Литва и Польша, которая ее поддерживает”, ЕС уже давно принял бы пакет санкций против Беларуси.

“Литовские дипломаты защищаются и уверяют, что поддерживают пакет санкций, но без предлагаемого исключения удобрений. Это исключение важно для Литвы по внутренним причинам, потому что когда-то правительство чуть не рухнуло, когда вскрылся транзит подсанкционных товаров”, - отмечает издание.

В свою очередь, польские власти настаивают на немедленном принятии санкций против Беларуси, особенно после недавнего приговора в отношении польского гражданина Анджея Почобута и Алеся Беляцкого.

“Такая длительная задержка белорусских санкций также является проблемой для Варшавы , ведь их быстрое принятие было одним из условий согласия Польши на 10-й пакет санкций против России 24 февраля, в первую годовщину начала войны”, - отмечают в RMF FM.

Как отмечает издание, “все страны, кроме Литвы и поддерживающей ее Польши, готовы к компромиссу, предполагающему ослабление некоторых санкций по гуманитарным соображениям”.

Как ранее сообщал Телеграф, 15 марта страны ЕС рассматривали очередной пакет санкций в отношении Беларуси. Польша настаивала на введении дополнительных ограничений против Минска. Однако председательствующая Швеция притормозила процесс.

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“Может быть хорош, что они санкции ваели”

В свою очередь, Александр Лукашенко 22 марта заявил, что экономика Беларуси не рухнет в результате санкций ЕС. “Абсолютно точно то, что мы не рухнули. Вы это чувствуете. Да, по-разному живут люди… Но мы не рухнули и не рухнем”, - сказал Лукашенко в среду.

“Может быть, и хорошо, что они ввели санкции. Мы теперь будем заниматься собой, не будем рассчитывать, как Россия, что газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие “безделушки”. Мы сами эти “безделушки” будем создавать и делать в России и Беларуси. Такие у нас планы”, - заявил он.