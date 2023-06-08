«Расчленить Европу» - Лукашенко рассказал о «золотой мечте» США

Опубликовано: 08.06.2023 12:27 , Обновлено: 08.06.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 8 июня рассказал о "золотой мечте" властей США. По его словам, они желают "расчленить" и "отгородить Европу" и для этого сейчас "вооружают Польшу и Украину".

По словам Лукашенко, “американцам важно поставить на колени Европу”, поэтому сейчас они “начали давить на Европу” и хотят её “расчленить”.

“Отгородить ее от нас. От Балтики до Черного моря через Польшу, Украину. С Беларусью не получилось: был замысел этот санитарный кордон выстроить от Смоленска и ниже на Балтику. Но сейчас вооружают Польшу и Украину”, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. Для этого, по его словам, властям США “надо, чтобы Украина победила”.

“Это их золотая мечта. Вот замысел”, - пояснил Лукашенко.

С этой целью, по его утверждению, “американцы тихонько подсказали” властям Польши выставить счёт ФРГ за Вторую мировую войну. В результате этого, по словам Лукашенко “Польша испортила отношения с Германией”. Американцы же, по его мнению, “оторвали” мощную в экономическом и в военно-политическом отношении Великобританию от Евросоюза.

“Им надо этот котел заварить, чтобы господствовать”

“Им надо этот котел заварить, чтобы господствовать. Они же прекрасно понимают, что основные точки роста в мире после США - это Европейский союз, Китай и наше пространство, где мы осмелились выступить”, - пояснил Лукашенко.

В этой связи, по мнению президента Беларуси, война между Россией и Украиной “стала подарком для Запада”.

“Они тут начали цепляться за нее, чтобы поставить на колени наше пространство. А дальше - Китай. Это главная их цель”, - резюмировал он, подчеркнув, что “мы к этому готовы”.

“Голод, холод и нищета” - Лукашенко рассказал о последствиях западных санкций против Беларуси

Лукашенко также затронул тему экономических санкций западных страны в отношении Беларуси, заявив, что они “превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба”.

“Целые регионы обречены на голод, холод и нищету. Они и вас касаются, эти санкции. Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим”, - обратился он к участникам встречи в Минске.

Он подчеркнул, что ни Беларуси, ни Россия не хочет, чтобы другие страны попали под санкции из-за сотрудничества с ними.

“Мы этого не хотим, потому что мы от этого ничего не получим, а вы только потеряете. Но - как только возможно (в жизни есть много возможностей) - мы должны смотреть в эту сторону вместе. Экономика нас к этому толкает. Мы не должны потерять этот рынок”, - заявил Лукашенко.

«Раньше было много непонятных вещей» — Головченко пообещал победить санкции Запада

Напомним, ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко выразил уверенность в том, что “экономическая победа” в противостоянии западным санкциям останется за Беларусью. По его словам, страна уже “отошла от первоначального санкционного шока” и в ближайшем будущем “намерена прибавлять в экономике”.