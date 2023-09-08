Арбуз за 79 коп., пылесос за 124 руб. - Какие магазины в Минске объявили скидки до 55% на выходных?

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Опубликовано: 08.09.2023 11:48 , Обновлено: 05.07.2024

На выходные, 9-10 сентября, во многих минских магазинах объявили о скидках, в некоторых они достигли 55%. Мы посмотрели, куда лучше отправиться за выгодными предложениями.

Так, сеть магазинов “ГИППО” объявила “Черную пятницу”, впрочем, скидки будут действовать и в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября. Арбуз, например, стоит 79 коп. за кило, а белорусские яблоки за 2,49 рубля.

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Сеть магазинов “Остров Чистоты и вкуса” предложила скидки до 50% “на самую трендовую косметику”. Так, например, бальзам-тинт для губ Bad Doll стоит 5,35 рубля, тушь для ресниц суперобъёмная Maximission — 5,35 рубля.

А в магазинах “5 элемент” до 18 сентября действуют скидки и специальные предложения на холодильники, телевизоры и другие бытовые товары. Например, вертикальный пылесос Deerma DX700 Plus (с 2-мя фильтрами) продают за 124 рубля. Подробнее ознакомиться с ценами можно здесь.

В ТЦ «Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В.Хоружей, 21, пр. Независимости, 19) действует скидка до 40% на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 3 рублей, сообщил порталhotskidki.by.

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В ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую субботу сентября предлагают скидку 7% на весь штучный товар, кроме тканей и акционных, при сумме позиции в чеке от 5 рублей.

В ООО «Старт-Х» (ул.Долгобродская, 26) на отдельный ассортимент товара действует скидка до 25%.

«ЦУМ Минск» В этом универмаге действует скидка до 40% на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 шт./1 м, за исключением позиций, обозначенных специальным ценником. Также покупатели могут воспользоваться выгодными предложениями со снижением цены до 20% в секции «ДомДачаРемонт» и до 15% в секции «Бытовая техника, радиоэлектроника».

Кроме того, можно поучаствовать в школьной распродаже: на одежду и обувь для учащихся, а также канцелярские принадлежности, действует скидка до 40%. Помимо этого, скидка до 5% на продовольственные товары при покупке от 15 рублей. Подробности тут.

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ГУМ Здесь 8 и 9 сентября действует скидка до 55 % на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 шт./1 м, за исключением изделий, обозначенных специальным ценником. 10 сентября максимальная скидка — до 30%. Самые большие скидки в эти дни будут на ювелирные изделия, парфюмерию, косметику, хозтовары, одежду, обувь и товаров для детей. Больше информации здесь.

ТД «На Немиге» В торговом доме действует акция «Для студентов и не только», в рамках которой на перечень товаров можно получить скидку до 50%. Также в магазине объявлена акция до 30% на женскую и мужскую одежду и белье из выделенного ассортимента. Подробности здесь.

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Универмаг «Беларусь» В воскресенье, 10 сентября, в магазине действует скидка до 40% на непродовольственные товары с розничной ценой выше 5 рублей. А 9 сентября покупатели могут купить мужскую и женскую одежду и белье стоимостью выше 5 рублей с выгодой до 30%.

Помимо этого, все выходные в универмаге действует скидка до 50% на выделенный ассортимент товаров. О других акциях можно узнать тут.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что скидки на тарифы и не только предложили мобильные операторы.

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