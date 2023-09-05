Заказ пицц со скидкой 30% и прекращение операций по картам. Что еще поменяли белорусские банки в сентябре?

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Опубликовано: 05.09.2023 11:41 , Обновлено: 05.09.2023

Белорусские банки продолжают вводить новшества. Так, некоторые из них в сентябре снизили процентные ставки, другие увеличили суммы по кредитам. Есть и те, которые позволяют заказывать пиццы со скидкой в 30%.

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Так, «Сбер Банк» сообщил, что с 4 сентября по 31 октября можно оформить заказ в «Додо Пицца», на доставку или самовывоз на любые пиццы 30 и 35 см и получить скидку 30%, рассказал портал о банкахbanki24.by. Скидкой по промокоду можно воспользоваться неограниченное количество раз, она не суммируется с другими акциями и предложениями и действует во всех пиццериях «Додо Пицца» (кроме Мозыря, Полоцка, Борисова и Речицы). Заказ можно оформить с 11:00 до 23:00, промокод: SBER30.

Также банк увеличил курс при приеме платежей «ЮMoney». Речь о пополнении электронных кошельков «ЮMoney», а также аккаунтов World of Tanks, World of Warships. Теперь при расчете курса будут на 5% увеличивать курс Нацбанка Беларуси.

А еще в банке сообщили, что максимальную сумму для выдачи по кредиту «Просто в Online» увеличили до 50 000 рублей, а по кредиту «Купи авто в Online» — до 40 000 рублей.

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Банк «БелВЭБ» объявил, что манибэк в размере 5% владельцам пакетов услуг «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму» начисляется в категориях «Услуги такси» и «Сервисы Яндекс (Яндекс GO, Яндекс Еда)» в организациях торговли и сервиса, которым присвоены МСС-коды 4121 и 3990.

«Белагропромбанк»

Этот банк сообщил о снижении процентных ставок по ряду кредитов, заключаемых с 1 сентября.

Нацбанк предложил разрешить белорусам не платить по микрозаймам. Но не навсегда и не всем

А Swedbank информировал своих клиентов о прекращении операций по карточкам банка в Беларуси с 6 сентября. «С 6 сентября Swedbank больше не сможет предоставлять возможность оплаты платежными картами в точках продаж и услуг, действующих на территории Беларуси», — сообщили в его пресс-службе.

Swedbank объявил о прекращении всех операций по картам в Беларуси. Сколько времени осталось, чтобы снять наличные?

В «БНБ-Банке» изменили порядок взимания комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах и евро. Комиссия будет применяться при наличии остатка на счете на последний рабочий день месяца, превышающего 40 000 долларов в эквиваленте. Размер комиссии 0,1% от суммы (минимум 500 рублей). При наличии более одного счета в долларах и (или) евро комиссия применяется к суммарному остатку по ним за вычетом 40 000 USD в эквиваленте.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие изменения ввели белорусские банки к сентябрю:

Ограничения по кредитам и новые вклады. Какие изменения ввели белорусские банки к сентябрю?