Кто из белорусов не сможет снять наличные и расплатиться по карте 9 сентября? В БПЦ объявили техработы
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) запланировал очередные технологические работы на своем аппаратно-программном комплексе. Из-за этого в ночь на 9 сентября 2023 года карты некоторых белорусских банков могут временно не работать.
Как заявили в БПЦ, технологические работы специалисты планируют провести в промежутке с 03:20 до 4:00 9 августа. В это время могут наблюдаться кратковременные перерывы в обслуживании. Держатели карт банков, которые пользуются услугами БПЦ могут столкнуться со следующими трудностями:
- с оплатой товаров и услуг по карте в магазинах,
- со снятием наличных средств в пункта выдачи наличных,
- с оплатой через устройства самообслуживания и банкоматы, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.
Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.