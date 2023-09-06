Кто из белорусов не сможет снять наличные и расплатиться по карте 9 сентября? В БПЦ объявили техработы

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Опубликовано: 06.09.2023 10:29 , Обновлено: 06.09.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) запланировал очередные технологические работы на своем аппаратно-программном комплексе. Из-за этого в ночь на 9 сентября 2023 года карты некоторых белорусских банков могут временно не работать.

Как заявили в БПЦ, технологические работы специалисты планируют провести в промежутке с 03:20 до 4:00 9 августа. В это время могут наблюдаться кратковременные перерывы в обслуживании. Держатели карт банков, которые пользуются услугами БПЦ могут столкнуться со следующими трудностями:

с оплатой товаров и услуг по карте в магазинах,

со снятием наличных средств в пункта выдачи наличных,

с оплатой через устройства самообслуживания и банкоматы, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки: