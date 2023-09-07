Скидки на тарифы и не только. Что нового предложили мобильные операторы белорусам?

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Опубликовано: 07.09.2023 15:35 , Обновлено: 05.07.2024

Мобильные операторы life:) и МТС сообщили о первых сентябрьских нововведениях. Мы посмотрели, какие интересные предложения появились для белорусов, включая скидки на тарифы и другие возможности.

Как получить скидку 5-15% на тариф у life:)?

Мобильный оператор life:) запустил программу лояльности «Для своих», которая позволяет клиентам получать ежемесячную скидку на свой тариф в размере от 5% до 15%.

Согласно условиям, для этого нужно “объединится в группу с близкими” — родными, коллегами, друзьями, соседями и т.д. (как, рассказываем ниже). Тогда каждый участник сможет получить скидку. Причем, чем больше людей в группе, тем больше скидка:

организатор + 1 участник — 5%;

организатор + 2 участника — 10%;

организатор + от 3 до 5 участников — 15%.

[info_b]Максимально в ней может быть лишь 6 человек, включая организатора.[/info_b]

Чтобы создать группу, нужно сделать несколько действий:

обновить приложение Мой life:) до последней версии и открыть его; на Главной выбрать баннер «Объединяйтесь с близкими – и получайте скидку на тариф»; на странице с описанием Программы лояльности создать группу; добавить близкого в группу, введя его номер телефона и отправив приглашение.

А еще участникам группы автоматически станет доступна услуга (бесплатная) — «Отложенная оплата тарифа». Согласно ей, участники смогут переносить срок оплаты тарифа, пообещал life:).

Больше подробностей можно почитать по ссылке, а также позвонить по номеру 909 или +375 25 909-09-09.

Какие нововведения у МТС?

В свою очередь МТС “расширил возможности интернета вещей” для белорусов и предоставил им доступ к линейке услуг для умных устройств «NB-IoT пакет». Что это значит?

Так, теперь клиенты получили возможность “подключать «умные» устройства к сети NB-IoT и дистанционно передавать данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии, а также контролировать смарт-девайсы «умного» дома”.

“Подключить на линейку услуг «NB-IoT пакет» на тарифном плане «IoT-сеть» можно любые умные устройства, оснащенные специальным слотом для SIM-карты и работающие по технологии NB-IoT”, — сказано на сайте оператора.

Кроме того, МТС разрешил пользователям карты «МТС Деньги» добавить ее в мобильное приложение Белкарт Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона. Причем, для совершения операции не нужен интернет.

А еще компания пригласила белорусов 9 сентября на бесплатные спортивные тренировки (чтобы укрепить тело и выпрямить осанку ) и лекцию о сбалансированном питании в Минске.

Что касается мобильного оператора А1, то в последнее время ни о каких изменениях он не сообщал. Но, если вы вдруг пропустили, можете почитать о новшествах, объявленных компаниями в конце августа.

Повышение цен и новые тарифы. life:) и A1 объявили об изменениях. Что ждать клиентам?