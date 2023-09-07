В белорусских магазинах яблоки внезапно стали в два раза дороже бананов. Где найти всего за 1,2 рубля?

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Опубликовано: 07.09.2023 11:59 , Обновлено: 07.09.2023

На прилавках некоторых белорусских магазинов заметили необычайно дорогие для начала осени яблоки - цена на этот фрукт, который в достаточном количестве производят в самой Беларуси, в два, а то и в четыре раза превышает цену тропических бананов, которые в страну завозят из-за границы. Узнали, где искать более дешёвые варианты, всего за 1,2 рубля за кило.

В Беларуси сбор нового урожая яблок стартовал ещё в середине августа. По состоянию на 25 августа “Белкоопсоюз” уже закупил 7 тысяч тонн яблок. При этом замначальника управления заготовок “Белкоопсоюза” Юрий Соколовский признал, что урожай этого фрукта в этом году не самый высокий, но пообещал в интервью агентству БелТА “заложить в закрома нужное количество товарного яблока.”

Несмотря на всё это, цены на яблоки, которые для белорусов являются едва ли не самым популярным фруктом, в отдельных магазинах не просто не радуют, а по-настоящему удивляют. Так, читатели портала Tochka.by поделились фото с актуальными ценами из супермаркета “Евроопт” в Минске: цена на российские яблоки сорта “Гала” составила 5,15 рубля, а на сорт “Гренни Смит” и вовсе 8,59 рубля , то есть в два раза дороже бананов из Эквадора, которые лежали тут же, на соседнем прилавке за 4,19 рубля.

Анализ цен в других магазинах показал, что в случае с “завозными” яблоками цены, действительно, “кусаются”: польский сорт “Джонагоред” в белорусских магазинах предлагают по цене от 5,29 рубля, “Мутсу” (также из Польши) - по 8,20 рубля, а самыми дорогими оказались нидерландские яблоки “Канзи”, которые через “Е-доставку” можно приобрести по 16,99 рубля .

А вот цены на белорусские яблоки во всех магазинах гораздо скромнее - от 1,99 рубля за сорт “Лучезарный” в Green, до 3,14 рубля за зеленые яблоки в “Алми”.

Впрочем, можно найти ещё более низкие цены на этот “народный фрукт”: всего 1,2 рубля за белорусские жёлтые яблоки просили 6 сентября на оптовом рынке “Новый Лебяжий” в деревне Таборы под Минском. Разнообразие белорусских сортов яблок там приятно удивляет, как и достаточно демократичные цены на них: за сладкий жёлтый сорт продавцы просили 1,6 рубля, за сорт “Лигол” - 2,3 рубля, за сочные красные яблоки сорта “Сябрина” - 1,5 рубля , как следует из видеообзоров популярного TikTok-блогера @andrestyle7.

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/In-The-End新版-6871283692816304135?refer=embed” title=”♬ In The End新版 - 苏七岁” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ In The End新版 - 苏七岁 [/link]

Видеоблогер также озвучил цены на другие фрукты и овощи, которые установили продавцы на 6 сентября:

груши - 3,5 рубля,

перец — от 90 копеек,

баклажан - от 2 рублей,

огурцы - от 1,6 рубля,

помидоры - от 80 копеек,

картошка - от 50 копеек,

кукуруза - от 1 рубля.

Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия признали, что из всего многообразия плодоовощной продукции, закладываемой летом и осенью в стабилизационные фонды страны, быстрее всего заканчиваются белорусские яблоки. Уже несколько лет подряд в межсезонье на прилавках белорусских магазинов остро ощущается их дефицит, и любителям яблок приходится либо отказываться от этого фрукта или переходить на более дорогие импортные варианты. В ведомстве рассказали, как планируют решать эту проблему и ждать ли белорусам дефицита отечественных яблок этой зимой.

Будут ли белорусские яблоки зимой в магазинах? В Минсельхозпроде рассказали, как будут бороться с «недостатком лежкоспособных сортов»