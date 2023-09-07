«Беларусбанк» снизил ставки по кредитам на жилье до 13,25%. Но не для всех

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Опубликовано: 07.09.2023 07:40 , Обновлено: 07.09.2023

"Беларусбанк" объявил о снижении ставок по ранее заключенным кредитным договорам на недвижимость. Новые ставки - от 13,25% до 14,56% годовых - начали действовать со среды, 6 сентября.

Как пояснили в “Беларусбанке”, на пониженные ставки по кредитам могут рассчитывать только те клиенты, которые оформили кредиты на покупку или строительство жилья до 31 мая 2022 года (включительно) и в которых ранее было зафиксировано значение ставки рефинансирования Национального банка Беларуси на уровне 9,25%.

Согласно официальному заявлению пресс-службы банка, теперь по ранее заключенным кредитным договорам на покупку или строительство жилья будут действовать следующие ставки:

14,56% годовых - по кредитам с применением как переменной, так и фиксированной процентной ставки;

не более 13,25% годовых - по кредитам, заключенным для докредитования граждан, которые строят или покупают жилье с господдержкой .

В “Беларусбанке” пояснили, что обращаться в банк для того, чтобы получить право на снижение процентов по кредиту, клиентам вовсе не обязательно - достаточно просто совершить очередной платеж.

“Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка. Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере,” - разъяснили в финансовом учреждении.

Напомним, с 28 июня Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования с 9,75 до 9,5% годовых. В Нацбанке этот шаг объяснили “сохранением тенденции замедления инфляции”.

Нацбанк Беларуси снова снизил ставку рефинансирования