Доля продаж белорусских товаров в Беларуси упала до минимума за 10 лет. В МАРТ собрали производителей и сети на совещание

Опубликовано: 21.03.2025 08:25 , Обновлено: 21.03.2025

Пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовала десятилетний график изменения доли белорусских товаров в розничной торговле. За 2024 год как продукты, так и промышленные изделия потеряли свои позиции.

Мало того, судя по данным МАРТ, доля белорусских товаров в рознице упала до минимума за последние 10 лет.

«Есть шероховатости» — Глава МАРТ предложил вернуть в Беларусь «душевность» советской торговли

Так, белорусские продукты все ещё сильны и занимают 76,3% рынка в стране. Однако в 2023 году эта цифра была на уровне 77,5%, а в 2015 году 82,2%. Промышленные товары же заняли в 2024 году всего 37,3% от всех продаж. Это на 3,1% меньше, чем годом ранее (40,4%).

Таким образом, средняя доля всех белорусских товаров по итогам 2024 года опустилась до 56,4%, что на 3,1% меньше, чем в 2023 году (59,5%). В 2015 же белорусская продукция держала 69,1% всего рынка.

МАРТ потребовал увеличить число белорусских товаров в аэропорту Минска

Впрочем, в МАРТ, по всей видимости, не теряют оптимизма и в графике пунктиром показали планы на 2025 год. Согласно им, получается, что белорусские товары должны каким-то образом резко поднять свою популярность среди белорусов и занять 63% доли всех розничных продаж.

Причем отечественные продукты должны показать рекорд за 10 лет и достигнуть доли 85% (в 2015 году они занимали 82,2%). А вот промышленные изделия, надеются в МАРТ, должны отвоевать хотя бы 38,1% всей розницы (в 2015 году эта цифра была на уровне 51,1%).

Чтобы достигнуть таких амбициозных планов замминистра МАРТ Нина Емельянова провела семинар “О выработке механизма по увеличению представленности в продаже отечественных товаров”, на котором, как сообщили в пресс-службе ведомства, определили “подходы для совершенствования работы промышленности и торговли, направленной на увеличение объемов продажи товаров отечественного производства”.

В МАРТ пообещали белорусам качественные макароны из «дружественных стран ЕС». А белорусские будут?

Что это за подходы, в министерстве не уточнили, зато рассказали, что в совещании приняли участие представители министерств и концернов, облисполкомов, Минского горисполкома, Белкоопсоюза, торговых сетей и производителей продовольственных и непродовольственных товаров.

В МАРТ сообщили, что на совещании поднимались “проблемные вопросы, возникающие между поставщиками и торговлей”. А представители торговых сетей рассказали производителям о “современных предпочтениях покупателей”. Также на семинаре обсудили предложения “об усилении совместной работы для более широкой представленности белорусской продукции на полках”.

МАРТ «настоятельно рекомендовал» белорусскому бизнесу отказаться от иностранных слов. Это что значит?

В МАРТ пообещали, что подготовят рекомендации для отечественных производителей “по обеспечению более продуктивной работы с субъектами торговли”.

Ранее Telegraf.news писал, что новый министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович анонсировал введение нового ценового запрета для белорусских производителей. По его словам, ведомство уже инициировало изменение нормативно-правовой базы, согласно которым производителям потребительских товаров будет запрещено поставлять свою продукцию на экспорт по более низким ценам, чем внутри Беларуси.

Глава МАРТ предложил запретить производителям продавать товары белорусам по более высокой цене, чем за границу