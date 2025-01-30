МАРТ потребовал увеличить число белорусских товаров в аэропорту Минска

Опубликовано: 30.01.2025 16:14 , Обновлено: 30.01.2025

В Национальном аэропорту Минск, вероятнее всего, будут продавать больше белорусских товаров. Этот вопрос обсуждался на совещании, посвящённом возможностям аэропорта как площадки для продвижения продукции белорусских производителей.

Как отметила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская, аэропорт должен служить «флагманом» для торговли и демонстрировать «лучшее, что есть в стране».

В совещании приняли участие представители различных ведомств и предприятий, чтобы обсудить пути улучшения торговли и обслуживания в аэропорту, а также увеличения ассортимента белорусских товаров, проинформировала пресс-служба ведомства.

По словам Натальи Василевской, доля белорусских товаров в магазинах беспошлинной торговли пока недостаточно высока и есть планы по «увеличению этого показателя».

В настоящее время в аэропорту представлена кондитерская продукция, товары пищевой промышленности, лёгкой промышленности и продукция завода «Луч». Однако в МАРТ посчитали, что не все резервы для расширения ассортимента исчерпаны.

Для продвижения белорусских товаров специалисты должны провести подробный анализ свободных торговых площадей в аэропорту, которые предложат в аренду отечественным производителям.

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