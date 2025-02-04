МАРТ «настоятельно рекомендовал» белорусскому бизнесу отказаться от иностранных слов. Это что значит?

Опубликовано: 04.02.2025 20:18 , Обновлено: 04.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Республики Беларусь «настоятельно рекомендовал» субъектам хозяйствования минимизировать использование иностранных языков в названиях торговых объектов, объектов обслуживания, а также в рекламе. Это касается и вывесок рекламного характера, и рекламы на транспорте.

Данная рекомендация связана с реализацией Концепции развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества на 2024-2026 годы, утверждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2023 года № 961.

Цель Концепции — всесторонняя поддержка и развитие белорусской культуры, обеспечение культурной безопасности, защита национального культурного пространства, сохранение и утверждение традиционных ценностей белорусского народа, а также формирование патриотизма и гражданской ответственности.

Одним из механизмов реализации Концепции является сокращение использования иностранных слов, включая аббревиатуры, в наименованиях торговых марок.

МАРТ, как орган, ответственный за проведение государственной политики в области торговли и рекламы, «настоятельно рекомендовал» бизнесу отдавать предпочтение белорусскому и русскому языкам «в целях защиты национальной культуры».

«Любите своё…», — добавили в ведомстве.

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