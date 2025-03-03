Глава МАРТ предложил запретить производителям продавать товары белорусам по более высокой цене, чем за границу

Опубликовано: 03.03.2025 07:38 , Обновлено: 03.03.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович анонсировал введение нового ценового запрета для белорусских производителей. По его словам, ведомство уже инициировало изменение нормативно-правовой базы, согласно которым производителям потребительских товаров будет запрещено поставлять свою продукцию на экспорт по более низким ценам, чем внутри Беларуси.

По словам Карповича, эта мера преследует две цели - регулирование цены и расширение ассортимента товаров отечественного производства на полках белорусских магазинов.

“Производитель зачастую в погоне за выполнением показателя по экспорту забывает про внутренний рынок, понимая, что он никуда от него не денется. Есть у нас факты, когда на внутренний рынок производители поставляют продукцию гораздо дороже, чем продают ее на экспорт”, - рассказал в эфире телеканала “Беларусь 1” глава МАРТ.

По мнению Карповича, белорусы “не должны перекрывать рентабельность, которую недополучает предприятие” за рубежом. Ситуацию, когда белорусские покупатели “из своего кошелька платят за произведенную на нашей территории нашими же людьми продукцию дороже, чем ее продают в соседнее государство” министр назвал недопустимой. Он отметил, что ситуация, когда производители рассматривают внутренний рынок как “премиальный”, может быть “воспринята неоднозначно”.

При этом глава МАРТ отметил, что вывозить из Беларуси продукцию по ценам ниже, чем на внутреннем рынке, производителям всё же планируют разрешит, но “только в исключительных случаях”. Для этого, по словам министра, производителям придётся получать разрешение от местных властей - областных исполнительных комитетов или Минского горисполкома.То есть по сути речь идёт о процедуре, схожей с лицензированием, которое введено сейчас на определённый перечень продукции, которую запрещено вывозить из страны без согласования с госорганами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 28 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание, посвящённое новой системе регулирования цен. Одним из главных вопросов, озвученных на нём, стала доступность продуктов питания для белорусов. В числе прочего Лукашенко перечислил продукты, на которые цены должны быть “по карману”.

«Именем революции» — Лукашенко рассказал, какие продукты должны быть «по карману» всем белорусам