«Есть шероховатости» - Глава МАРТ предложил вернуть в Беларусь «душевность» советской торговли

Опубликовано: 20.01.2025 08:27 , Обновлено: 20.01.2025

Новый глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович считает, что белорусской торговле не мешает стать "чуть душевнее". Именно таким эпитетом он наградил советскую торговлю и рассказал, в чём видит "шероховатости" в современной Беларуси.

Выступая в эфире “Беларусь 1”, Карпович заявил, что советская торговля отличалась”стабильными ценами вне зависимости от регионов”, “широким ассортиментом товаров собственного производства” и “улыбчивыми продавцами”. Именно последних, по мнению министра, порой не хватает сегодня.

“Были улыбчивые продавцы, которые всегда с открытой душой встречали граждан в торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания. Может быть, сегодня наши объекты торговли тоже должны стать чуть-чуть душевнее” - высказал своё мнение глава МАРТ.

При этом, по мнению министра, “всё лучшее” от советской торговли Беларуси удалось “концептуально сохранить”, поскольку, по его словам, “коренной ломки” после советского периода в Беларуси не было, а свои коррективы внесло лишь время.

При этом глава МАРТ признал, что пока в белорусской торговле “есть шероховатости”. К ним Карпович отнёс сферу обслуживания сельского населения. Развитию направления потребительской кооперации он пообещал уделить “особое внимание” в будущем.

Он также прокомментировал формулу справедливого ценообразования, которую поручил выработать ведомству президент. По словам Карповича, для этого необходимо “не просто принять решение и положить его на бумагу”, а реализовать задуманное так, чтобы в итоге “не пострадала ни торговля, ни производитель, ни потребитель”.

“Работа ведется”, - заверил министр, не вдаваясь в подробности того, что из себя будет представлять данная “формула справедливого ценообразования”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил правительству, которое возглавляет премьер-министр Роман Головченко, отставкой, если оно не справится с одной из главных экономических задач — выработкой и реализацией формулы справедливого ценообразования.

«Это не дело» — Лукашенко пригрозил Головченко увольнением, если не придумает «справедливое ценообразование»