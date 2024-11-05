В МНС назвали "незначительными" изменения в налогах для белорусов с 2025 года. Какое выделили?

Опубликовано: 05.11.2024 17:41 , Обновлено: 05.11.2024

Начальник управления налогообложения физических лиц МНС Беларуси Андрей Ковалевский заявил 5 ноября, что запланированные на 2025 год изменения в налогообложении белорусов считает "незначительными". Чиновник, однако, выделили одно из них.

По его словам, часть правок носят ежегодный характер и связаны с индексацией ставок. “Значительных, больших изменений не вносится, потому что налоговая система по налогообложению физических лиц уже сформирована, соответствует всем мировым практикам”, - уточнил Андрей Ковалевский.

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Кроме индексации, будут и изменения. Одной из таких станет отмена льготы на криповалюту.

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Чиновник напомнил, что в Налоговом кодексе появится статья, которая определит порядок и условия налогообложения доходов от криптовалюты. При этом он пообещал, что льготы при операции с криптовалютой на белорусских криптобиржах “однозначно” сохранят.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко 17 сентября подписал указ № 367 “Об обращении цифровых знаков (токенов)”. Документ запрещает физическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам Парка высоких технологий (ПВТ) покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж (криптообменников).

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На таком запрете наставили в МВД Беларуси ещё в 2023 году. Тогда там заявили, что финансовые операции белорусы смогут осуществлять только через биржи Парка высоких технологий — “для прозрачности и контроля”.

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Оказалось, что именно МВД выступило разработчиком принятого 17 сентября 2024 года указа № 367 “Об обращении цифровых знаков (токенов)”.

Как потом пояснили представляем МВД, теперь “физическое лицо имеет право покупать и продавать криптовалюту двумя способами. Первый: делать это за уже имеющиеся токены (актуально для тех, кто на бирже давно) на официальной белорусской или иностранной криптоплатформе. Второй: за наличные деньги, с банковской карты или электронного кошелька (первая покупка или пополнение баланса) только у организации или лица, являющегося резидентом нашего Парка высоких технологий (ПВТ)”.

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