МВД решило запретить белорусам проводить сделки по обмену криптовалюты

Опубликовано: 02.07.2023 12:41 , Обновлено: 02.07.2023

Министерство внутренних дел решило запретить в Беларуси проводить сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Планируется, что эти финансовые операции белорусы вскоре смогут осуществлять только через биржи Парка высоких технологий - "для прозрачности и контроля", пояснили в МВД.

Как пояснил заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александра Рингевича, нововведения должны помочь правоохранителям в борьбе с нелегальными услугами по обмену криптовалют.

По его словам, введение такого же порядка обмена криптовалюты, как и для обмена иностранных валют, “сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем”, поскольку для мошенников это станет попросту невыгодным.

В МВД также рассказали, что с начала 2023 года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности выявили 27 белорусов, которые нелегально занимались обменов криптовалют. В общей сложности они нелегально заработали около 22 млн рублей.

“Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем”, - пояснил Рингевич.

Напомним, согласно декрету президента №8 “О развитии цифровой экономики”, в Беларуси физическим лицам, которые не являются резидентами Парка высоких технологий, и сейчас запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом криптовалюты.