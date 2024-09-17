Лукашенко запретил белорусам покупать и продавать криптовалюту вне криптобирж страны

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Опубликовано: 17.09.2024 19:55 , Обновлено: 17.09.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября подписал указ № 367 "Об обращении цифровых знаков (токенов)". Документ запрещает физическим лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам Парка высоких технологий (ПВТ) покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж (криптообменников).

“Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели - резиденты Парка высоких технологий, в целях инициирования совершения сделок (операций) по приобретению токенов передают, перечисляют (переводят) белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги исключительно операторам криптоплатформ, операторам обмена криптовалют, иным резидентам Парка высоких технологий, осуществляющим соответствующий вид деятельности”, - сказано в указе.

Также только от этих операторов разрешено получать белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, полученные при совершении операций с токенами. То есть нельзя проводить сделки с токенами, в том числе с криптовалютой, минуя операторов.

В документе подчеркивается, что нарушение этих требований “является незаконным и запрещается”, то есть нельзя будет проводить операции с криптовалютой через другие сервисы. Согласно указу, Совет Министров Беларуси вместе “с заинтересованными” должен до 1 июня 2025 года обеспечить внесение предложений по установлению административной ответственности за нарушение требований.

По информации пресс-службы президента, указ принят для “повышения защищенности граждан при совершении сделок с цифровыми знаками (токенами), а также исключения возможности вовлечения криптовалюты в мошенническую и другую противоправную деятельность”.

В пресс-службе добавили, что принятые меры поспособствуют “развитию прозрачного и контролируемого обращения цифровых знаков (токенов), в первую очередь криптовалюты, и предотвращению вывода из страны похищенных с банковских счетов граждан денежных средств путем их обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках”.

[info_b]С полным текстом указа Лукашенко можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что в феврале 2022 года президент Беларуси подписал указ № 48 “О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты”. Как сообщили тогда в Администрации Лукашенко, документ необходим «для исключения случаев теневого финансирования запрещенной деятельности».

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