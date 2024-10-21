МНС предложило увеличить размер кешбэка, за который у белорусов не снимут налог

Опубликовано: 21.10.2024 19:42 , Обновлено: 21.10.2024

Заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич предложил увеличить размер кешбэка, который не облагается подоходным налогом. Он пообещал, что в ведомстве к этому вопросу ещё вернутся и отметил, что подобное решение могло бы увеличить долю безналичных платежей в Республике.

При этом какой-либо конкретики в Министерстве по налогам и сборам не привели. Вместо этого Владимир Муквич напомнил, что до 1 января 2026 года в Беларуси кешбэк не признаётся объектом налогообложения, если не превышает 2% от суммы оплаты. По мнению замминистра, увеличение не облагаемого налогом кешбэка могло бы простимулировать долю безналичных платежей в стране, передало информагентство БелТА.

[info_b]Кешбэк — это небольшой процент от суммы покупки, который возвращается на счёт клиента после оплаты картой, если такое предусмотрено политикой конкретного магазина, Это вознаграждение банк начисляет владельцу карты в виде бонусов, баллов или реальных денег.[/info_b]

В каком случае с белорусов снимают 13% налога с кешбэка?

Напомним, до 1 января 2026 года в Беларуси облагаются подоходным налогом те доходы, которые выплачены им в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, что превышают 2% от суммы оплаты. То есть, когда кешбэк больше 2%, сумма превышения облагается налогом. Напомним, на сегодняшний день он равен 13%.

Например, белорус провёл две покупки по карточке на 100 и 50 рублей. На первую сумму банк начислил ему кешбэк 3%, или 3 рубля, а на вторую – 2%, или 1 рубль. Кешбэк на покупку 100 рублей облагается налогом, так как он больше 2% от её суммы. Причём налог снимают только с той части кешбэка, которая превышает 2%.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство финансов Беларуси повысило цены на золото и серебро в изделиях и ломе, которые скупают у населения, и понизило на платину. Последний раз стоимость этих драгметаллов изменяли в июне.

Минфин повысил цены на скупаемое у белорусов золото и серебро. Как понизил на платину?