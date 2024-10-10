Совмин предложил увеличить налоговые вычеты для этих категорий белорусов с 2025 года. На сколько?

Опубликовано: 10.10.2024 16:45 , Обновлено: 10.10.2024

В поправках в Налоговый кодекс, которые сейчас находятся на рассмотрении в парламенте, предлагается поднять размеры налоговых вычетов для некоторых категорий белорусов. В частности, речь идёт о ветеранах, инвалидах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, молодых специалистах, детях, иждивенцах и др.

Согласно законопроекту, который опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, если документ будет принят, это даст возможность некоторым белорусам уменьшить сумму подоходного налога и немного увеличить свою зарплату.

Так, на сегодняшний день стандартный налоговый вычет в размере 174 рублей можно получить, если начисленная заработная плата не превышает 1054 рубля. Планируется, что с января 2025 года эти лимиты вырастут до 192 и 1164 рублей соответственно.

За ребёнка или иждивенца (например, жену в декрете) тоже можно получать налоговый вычет, но он уже не зависит от размера зарплаты. Сейчас его сумма составляет 51 рубль, а в следующем году будет 56 рублей (если законопроект утвердят).

В случае, если у работника двое и больше детей, тогда ему положен стандартный вычет в сумме 97 рублей на каждого. Со следующего года его предложили увеличить до 107 белорусских рублей, передал Интернет-портал Onliner. Что касается тех, кто пострадал от ЧАЭС, ветеранов и инвалидов, ожидается, что для них налоговый вычет вырастет с 246 рублей в месяц до 272.

Кого ещё затронет?

Кроме того, аналогичное решение хотят принять и для молодых специалистов. В случае, если документ утвердят, сумма стандартного налогового вычета по подоходному налогу для них, а также рабочих и служащих в 2025 году будет на 90 рублей больше, чем сейчас: вместо нынешних 620 рублей — 730.

Таким образом, если сегодня в кармане молодого работника благодаря этому налоговому вычету остаётся дополнительно около 80 рублей, то в случае одобрения законопроекта парламентом, эта «прибавка к зарплате» будет составлять уже почти 95 рублей (те самые 13% подоходного налога, которые не взимаются с этой суммы).

[info_b]Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается налоговая база, то есть те денежные средства, с которой человек обязан заплатить налог. В Беларуси дополнительный налоговый вычет молодым специалистам предоставляют в течение срока обязательной отработки по распределению после обучения, трудоустройству в счёт брони, направлению на работу и в случае продолжения трудовых отношений, но не более 7 лет с момента трудоустройства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров предложил повысить ставки налога на недвижимость, который с 2022 года в Беларуси обязаны платить все собственники квартир, домов, дачных домиков. Новые ставки указаны в проекте закона о поправках Налогового кодекса, вынесенного на рассмотрение парламента. Посмотрели, сколько придётся платить белорусам за условную “двушку” с 1 января 2025 года, если депутаты одобрят законопроект.

Совмин предложил ввести налог на токены и повысить ставки на арендное жилье. Кому из белорусов пообещали налоговые льготы?