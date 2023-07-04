10% от суммы или по 30 рублей. Белорусские банки установили новые комиссии. За что?

Опубликовано: 04.07.2023 12:13 , Обновлено: 04.07.2023

В некоторых белорусских банках сообщили, что с июля установят новые комиссионные вознаграждения. Есть и другие новшества.

Так, в МТБанк рассказали, что с 4 июля банк снизит комиссионное вознаграждение за снятие наличных белорусских рублей и иностранной валюты в пунктах выдачи МТБанка по карточкам Masterсard, Visa, БЕЛКАРТ и Мир других банков. Размер комиссии составит 10% от суммы операции.

В пресс-службе Банк ВТБ (Беларусь) тоже сообщили, что с 11 июля «исходя из конъюнктуры рынка» установят комиссию за размен наличных рублей. Вознаграждение будет 30 рублей за каждую операцию.

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Ограничения по карточкам и снижение процентных ставок. Что еще меняют банки?

С 4 июля Нацбанк поменял правила по кредитным отчетам: состав включаемой в них информации будет зависеть от цели его получения. Отчет, запрашиваемый для заключения кредитного договора, может содержать больше сведений, чем отчет для целей, не связанных с возникновением денежных обязательств.

Кроме того, с июляснизились процентные ставки по некоторым банковским кредитам. Связано это с решением регулятора понизить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Проще говоря — это процентный потолок по банковским кредитам. РВСР для физлиц упал до 14,61% (было 14,89%), для юрлиц — до 10,82% (было 11,66%). На эти цифры должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки за кредиты.

«Беларусбанк» с 17 июля введет ограничения по банковским картам. Речь об установлении суточных лимитов на некоторые операции: ограничения будут распространяться на переводы с карты на карту. По картам «Бархат» лимит будет 400 рублей в сутки, по другим дебетовым карточкам — 3000 рублей. Ограничение можно отменить: для этого нужно позвонить в контакт-центр банка.

Также с 1 июля банк ввел изменения по приему платежей наличными через устройства самообслуживания: установлен лимит — до 1850 рублей (50 базовых величин) за одну операцию.

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В «Приорбанке» сообщили, что с 1 июля введут ограничение в 1850 рублей (50 базовых) за одну операцию по оплате услуг наличными в устройствах самообслуживания через ЕРИП. Такое же ограничение будет и на операции по пополнению текущего счета наличными. «Без ограничений продолжать оплачивать услуги через ЕРИП и пополнять текущий счет вы можете любым способом с помощью карточек „Приорбанка“», — уточнили в ведомстве.

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Ранее Телеграф писал, что один из белорусских банков заявил, что повысит стоимость открытия счетов:

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