"Приорбанк" решил брать с белорусов ещё одну комиссию за валюту. Сколько и за какую?
Один из крупнейших банков Беларуси "Приорбанк" скорректировал тарифы на обслуживание своих клиентов, касательно валютных счетов.
С 29 июня банк начнет брать 3% от суммы в евро или долларах, которые белорусы захотят зачислить на свои валютные счета. Минимальная сумма комиссии составит 5 рублей. Кстати, раньше такого пункта в тарифах банка вообще не было.
Плату будут брать за “приём и пересчет наличных долларов и евро”, пояснили в банке.
А вот если вы захотите перевести доллары или евро на счёт другого фи
зического лица, то комиссия по-прежнему составит те же 3%, но минимальная сумма уже будет 15 рублей. В новой редакции тарифов зато убрали максимальную разрешненную сумму перевода 2500 рублей в эквиваленте.
[info_b]Посмотреть новые тарифы можно по ссылке на официальном сайте “Приорбанка”. [/info_b]
Кстати, ранее “Приорбанк” сообщил, что с 1 июня 2023 года будет взимать с клиентов, которые держат на счетах 50 тыс и более евро или долларов, по 750 рублей каждый месяц.
«Приорбанк» пообещал взимать с некоторых клиентов 750 рублей каждый месяц. За что?