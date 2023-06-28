"Приорбанк" решил брать с белорусов ещё одну комиссию за валюту. Сколько и за какую?

Опубликовано: 28.06.2023 17:59 , Обновлено: 28.06.2023

Один из крупнейших банков Беларуси "Приорбанк" скорректировал тарифы на обслуживание своих клиентов, касательно валютных счетов.

С 29 июня банк начнет брать 3% от суммы в евро или долларах, которые белорусы захотят зачислить на свои валютные счета. Минимальная сумма комиссии составит 5 рублей. Кстати, раньше такого пункта в тарифах банка вообще не было.

Плату будут брать за “приём и пересчет наличных долларов и евро”, пояснили в банке.

А вот если вы захотите перевести доллары или евро на счёт другого фи

зического лица, то комиссия по-прежнему составит те же 3%, но минимальная сумма уже будет 15 рублей. В новой редакции тарифов зато убрали максимальную разрешненную сумму перевода 2500 рублей в эквиваленте.

[info_b]Посмотреть новые тарифы можно по ссылке на официальном сайте “Приорбанка”. [/info_b]

Кстати, ранее “Приорбанк” сообщил, что с 1 июня 2023 года будет взимать с клиентов, которые держат на счетах 50 тыс и более евро или долларов, по 750 рублей каждый месяц.

«Приорбанк» пообещал взимать с некоторых клиентов 750 рублей каждый месяц. За что?