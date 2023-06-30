В 62 раза. Один из белорусских банков заявил, что повысит стоимость открытия счетов
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Финансовое учреждение с 1 июля увеличит стоимость открытия счетов в долларах и евро.
Речь идет про «Приорбанк», а изменения касаются индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщает тг-канал Banki24.
- для резидентов банка (клиентов, имеющих открытый текущий (расчетный) счет в банке и подключенных к любому Пакету услуг до 1 июля) стоимость открытия станет 1000 рублей (было 16 рублей или бесплатно с Пакетом услуг);
- для нерезидентов банка стоимость открытия счета в любой валюте составит 3000 рублей (было 1000 рублей).
Ранее Телеграф писал, что «Приорбанк» решил брать с белорусов ещё одну комиссию за валюту:
«Приорбанк» решил брать с белорусов ещё одну комиссию за валюту. Сколько и за какую?
«Приорбанк» пообещал взимать с некоторых клиентов 750 рублей каждый месяц. За что?