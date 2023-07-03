Что белорусам ждать от цен во второй половине 2023 года? В ЕАБР рассказали, как рост реальных зарплат повлияет на инфляцию

📊 Анализ

Опубликовано: 03.07.2023 13:22 , Обновлено: 03.07.2023

В Евразийском банке развития (ЕАБР) 3 июля сообщили, что реальные зарплаты в Беларуси выросли на 14,2% в мае 2023 года. Однако там предупредили, что радоваться пока рано.

“В Беларуси реальная заработная выросла на 14,2% в мае после 9,6% в апреле, что связано как с увеличением заработной платы в номинальном выражении (18,4% в мае после 14,8% в апреле), так и с замедлением инфляции (3,7% в мае по сравнению с 4,7% в апреле)”, - рассказали в ЕАБР.

Эксперты банка уверены, что увеличение заработной платы белорусов уже положительно повлияло на динамику роста розничных продаж. В мае она выросла на 5,1%, после падения на 0,4% в апреле 2023 года. Это, в свою очередь, “будет формировать инфляционное давление во второй половине года”. А значит инфляция в Беларуси во втором полугодии может удвоится и достигнуть 7,8%, считают в банке.

Летом же белорусов ещё ждёт сезонное падение цен на овощи и фрукты, но рост тарифов на проезд в поездах, причем сразу примерно на 20%.

Ранее Телеграф сообщил, что в России после мятежа Пригожина курс доллара вдруг стал значительно расти по отношении к российскому рублю. 29 июня он составил 87,47 рубля. А это самое высокое значение с конца марта 2022 года. Что ждать белорусам?

В России началась девальвация. Что ждать белорусам?

В то же время, в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 15 июня сообщили, что цены в Беларуси в мае побили рекорд. В ведомстве утверждают, что годовая инфляция составила всего 3,7%, что является “историческим минимумом”.

В МАРТ рассказали, почему цены в Беларуси побили приятный рекорд. Что будет с инфляцией до конца 2023 года?