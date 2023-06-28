Один из банков в Беларуси встроил в инфокиоски телефонные трубки. Зачем?

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Опубликовано: 28.06.2023 13:17 , Обновлено: 28.06.2023

В инфокиосках одного белорусского банка появились телефонные трубки. В ведомстве объяснили, для чего они нужны.

Речь идет про «Белагропромбанк». Теперь его клиенты могут в некоторых инфокиосках пользоваться услугой связи с контакт-центром с помощью телефонной трубки. Для этого нужно просто взять трубку, а вызов в контакт-центр произойдет автоматически.

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Кроме того, в банке напомнили, что в некоторых банкоматах и инфокиосках можно просмотреть баланс и снять деньги, прикоснувшись карточкой. Узнать устройство, которое так работает, можно по нанесенному на него знаку NFC. Со списком таких банкоматов и инфокиосков можно ознакомиться здесь.

Ранее Телеграф писал, что белорусские банки начали снижать ставки по кредитам:

Белорусские банки начали снижать ставки по кредитам