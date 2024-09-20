Что приготовить из яблок на зиму, кроме варенья? Вот 5 простых и быстрых рецептов

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Опубликовано: 20.09.2024 09:34 , Обновлено: 20.09.2024

Яблок много не бывает, но осенью, когда они поспевают в одно время, а яблочное варенье уже заготовлено, встаёт вопрос: что же ещё приготовить из этих плодов на зиму? Нашли для вас рецепты простых и вкусных заготовок, чтобы лакомиться фруктами до следующего урожая.

Повидло из печеных яблок

Вкусное яблочное повидло — универсальный продукт. Его можно подавать к чаю, делать с ним бутерброды, использовать в пирогах, слойках и булочках. Чтобы повидло получилось вкусным, соблюдайте правила приготовления:

Выбирайте сочные, мягкие и спелые яблоки. Для повидла нужно много яблок — чтобы нарезанные дольки фруктов не потемнели, пока режут остальные яблоки, держите их в ёмкости с водой, в которую добавлена пол чайной ложки лимонной кислоты. Для варки повидла нужна кастрюля с толстым дном. Чтобы не обжечься брызгами повидла при варке, прикрывайте кастрюлю крышкой и будьте аккуратными во время помешивания. Хранить яблочное повидло нужно в тёмном прохладном месте.

Ингредиенты:

яблоки — 1 кг;

сахар — 600 г.

Приготовление

Вымойте яблоки, разрежьте на 4 части и удалите семечки. Если хотите, чтобы повидло получилось более нежным, не считайте кожуру. Выложит фрукты на противень и запекайте при температуре 180-200 °С до мягкости. Это займёт, в зависимости от величины яблочных долек и мощности духовки, от 15 до 30 минут.

Остудите печёные яблоки, измельчите блендером и затем протрите через сито.

Получившееся пюре переложите в кастрюлю с толстым дном, смешайте с сахаром и доведите до кипения. На среднем огне варите повидло, постоянно помешивая, 25-30 минут.

Проверьте готовность повидла — капните немного на тарелку. Если повидло сохраняет форму, оно готово.

Разлейте повидло по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Залейте яблоки этим «секретным» ингредиентом. Рецепт пирога будут просить все знакомые

Классический яблочный компот

Пожалуй, это самая популярная заготовка из яблок на зиму. Компот получится особенно вкусным, если знать некоторые секреты его приготовления:

Выбирайте для компота спелые или слегка недозрелые кисло-сладкие яблоки твёрдых сортов, чтобы они не развалились при варке. Тщательно помойте яблоки и другие ингредиенты перед приготовлением. Не нужно очищать яблоки от кожуры — так плоды лучше сохранят форму после варки. Удобнее и быстрее готовить компот сразу в банках, не стерилизуя их, а тщательно помыв с содой. Крышки для банок необходимо стерилизовать. Банки лучше заливать до самого верха, не оставляя под крышкой свободного пространства. Закатанные банки с компотом нужно перевернуть крышками вниз, укрыть чем-то тёплым и дать полностью остыть в перевёрнутом виде. Хранить компот нужно в тёмном прохладном месте.

Классический компот из яблок

Ингредиенты:

1 кг яблок;

вода;

350 г сахара.

Приготовление

Яблоки разрежьте на дольки и удалите семечки. Мелкие яблоки можно использовать целиком. Уложите фрукты в банку, залейте кипящей водой и накройте стерилизованной крышкой. Оставьте банку остывать на 40-45 минут.

Слейте остывшую воду в кастрюлю, добавьте весь сахар и доведите до кипения. Сахар должен полностью раствориться в воде. Залейте полученным сиропом яблоки в банке. Если они слишком сладкие, можно добавить в сироп пол чайной ложки лимонной кислоты — она придаст компоту лёгкую кислинку. Закатайте банку, переверните крышкой вниз и укутайте чем-нибудь тёплым до полного остывания компота.

К яблокам можно добавлять другие фрукты, чтобы получить компот с другим вкусом и цветом: груши, сливы, виноград, ежевику, облепиху, апельсины.

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Мармелад из яблок

Мармелад полезен для здоровья благодаря высокому содержанию пектина. Он оказывает положительное влияние на пищеварение, улучшает перистальтику кишечника и помогает очищать организм от токсинов и шлаков.

Кроме того, по данным Национальных институтов здоровья США (NIH), при регулярном употреблении пектин замедляет скорость поступления сахара в кровь и быстро вызывает чувство переполнения желудка и сытости, что способствует уменьшению аппетита.

Однако следует помнить, что мармелад содержит много сахара, поэтому его потребление должно быть умеренным.

Ингредиенты:

яблоки — 1,5 – 2 кг;

вода — 250 мл;

сахар — 320 г.

Приготовление

Нарежьте яблоки небольшими дольками и удалите семечки. Выложите фрукты в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала дольки. Тушите на небольшом огне до тех пор, пока яблоки не станут мягкими.

Остудите фрукты и протрите через сито. Добавьте в полученное пюре сахар, переложите массу в кастрюлю и варите на минимальном огне до загустения. Форму для выпечки или противень застелите пергаментом или ковриком для выпекания. Выложите в форму или на противень пюре и аккуратно разровняйте.

Заранее разогрейте духовку до 80–100 ° и сушите пюре три часа.

Остывший мармелад разрежьте на кусочки. Можно обвалять их в сахаре.

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Яблочная пастила

Она получится более вкусной и питательной, если добавить в неё любые орехи, но это необязательно.

Ингредиенты:

яблоки — 2-3 кг;

орехи — 200-250 г;

вода — 100 мл.

Приготовление

Вымойте яблоки и удалите семечки. Разрежьте фрукты на дольки, сложите в кастрюлю, залейте водой и тушите на среднем огне с закрытой крышкой 20-25 минут. Остудите яблоки и измельчите блендером в однородную массу.

Противень застелите силиконовым ковриком или пергаментом, смазанным растительным маслом. Распределите яблочную массу равномерным слоем толщиной 0,5 см, посыпьте орехами. Выпекайте пастилу в духовке при температуре 80 °C примерно 3-4 часа с приоткрытой дверцей. Вместо духовки можно использовать электросушилку.

Хранить пастилу можно, свернув в рулет и завернув в пергамент. Можно нарезать её кусочками и хранить в банке с крышкой.

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Яблочные чипсы

Это полезный продукт для перекусов для детей и взрослых.

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Выбирайте для приготовления чипсов сладкие сорта яблок.

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Ингредиенты:

яблоки — 4-5 штук;

корица по вкусу.

Приготовление

Помойте яблоки и удалите сердцевины, оставив плоды целыми. Нарежьте яблоки ломтиками толщиной не более 3 мм. Выложите фрукты в один слой на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом, и посыпьте корицей.

Выпекайте яблоки при температуре 95 °C примерно 2 часа.

Правильно приготовленные чипсы после остывания должны быть хрустящими.

Ранее Telegraf.news публиковал рецепты яблочного варенья. Приготовить его можно совершенно по-разному, и каждое из них будет иметь своих поклонников. Попробуйте сделать заготовки по этим 5 рецептам. Они точно не будут пылиться на полках.

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