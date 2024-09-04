Как заготовить варенье из яблок на зиму? Нашли 5 вкуснейших рецептов на любой вкус

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Опубликовано: 04.09.2024 09:18 , Обновлено: 04.09.2024

Яблоки - универсальный и полезный фрукт, который может иметь самые разные вкусовые качества. Также это идеальная основа для приготовления многих десертов, один из которых - варенье. Приготовить яблочное варенье можно совершенно по-разному, и каждое из них будет иметь своих поклонников. Попробуйте сделать заготовки по этим 5 рецептам. Они точно не будут пылиться на полках.

Рецептов заготовки яблок существует великое множество. Но чаще всего эти фрукты становятся основой для создания всевозможных джемов и варенья. Если вы находитесь в поиске нового рецепта, то предлагаем вам сразу 5 рецептов на любой вкус. Варенье из яблок и брусники, с добавлением дыни, джем без сахара, янтарные дольки и даже самый простой рецепт “без заморочек”. В этой подборке вы обязательно найдёте варенье, которое покорит своим вкусом.

Варенье из яблок с брусникой

Ягоды брусники отлично прекрасно сочетаются с яблоками и придают варенью изысканный аромат и вкус с лёгкой кислинкой. Такое варенье можно есть как полноценный самостоятельный десерт, а также использовать в качестве начинки в для тортов, пирогов, блинов и многих других блюд.

Ингредиенты:

1 кг яблок,

1 кг брусники,

1,2 кг сахара,

200 мл воды,

1 веточка розмарина.

Приготовление:

Яблоки мелко нарежьте, добавьте бруснику, затем сахар и воду. Доведите смесь до кипения и варите 5 минут. Дайте заготовке остыть, потом варите ещё 5 минут и снова остудите. Добавьте розмарин, варите варенье еще 5 минут. Достаньте веточку розмарина и разлейте варенье по стерильным банкам. Заготовка готова!

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Джем из яблок и дыни

Яблоки и дыня могут составить отличный дуэт в составе джема. Такой десерт отличается не только нежным вкусом, но и головокружительным ароматом, который мало кого может оставить равнодушны. Если на вашей грядке нет дыни, то можно просто купить её в магазине. Этот вариант джема походит на соус и идеально подойдет к блинчикам, оладьям или другим десертам.

Ингредиенты:

1 дыня может быть не очень спелой (весом примерно 1,2 кг),

1 большое яблоко, натёртое на тёрке без кожуры,

1/2 лимона,

1 упаковка пектина (на 2 кг),

1/2 стакана сахара.

Приготовление:

Очистите дыню, нарежьте её кубиками, положите в кастрюлю, добавьте тёртое яблоко, сок лимона и половину его с 1/2 стакана сахара. Варите около 30 минут, постоянно помешивая. По истечении этого времени все перемешивайте и добавьте пектин, смешанный с оставшимся количеством сахара, тщательно перемешайте и проверьте, достаточно ли он сладкий. Если сахара на ваш вкус достаточно, то варите последние 5 мину. Готовое варенье разлейте по вымытым и простерилизованным банкам, затем пастеризуйте.

Как пастеризовать?

На дно кастрюли положите ткань, поставьте банки так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и залейте теплой водой на 3/4 высоты. Прокипятите (пастеризуйте) воду до легкого кипения, примерно 15-20 минут. Дайте банкам с джемом остыть, а затем поставьте в прохладное место.

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Яблочное варенье дольками

Порой для создания вкуснейшего варенья нужно совсем мало ингредиентов, но при соблюдении определённой технологии приготовления оно получается не только сочным и ароматным, но и невероятно эстетичным. Так вы можете заготовить варенье с яблоками в виде красивых янтарных долек.

Ингредиенты:

1 кг яблоки,

650 г сахара,

1 палочка корицы.

Приготовление:

Яблоки разрезайте на 4 части, удалите семенную коробочку, затем каждую часть разрежьте на 3 равных дольки. Взвешивать яблоки нужно лишь после того, как убрали всё лишнее. Дольки яблок переложите в кастрюлю из нержавеющей стали, пересыпьте сахаром и добавьте корицу или другую специю. Оставьте яблоки на 4-10 часов для того, чтоб они пустили сок. Кастрюлю поставьте на огонь и доведите яблоки до кипения на сильном огне. Затем снимите крышку и кипятите ещё 5 минут. Огонь непременно должен быть максимальным - это правило, благодаря которому дольки сохранят свою целостность. После варки варенье необходимо полностью остудить. На это понадобится 3-4 часа, но это не значит, что сразу же нужно готовить дальше. Процесс можно растянуть на 2 дня. Проварите их ещё раз, снова на сильном огне 5 минут, и оставьте остывать на 3 часа. Чтобы сделать варенье более густым, остывшие яблоки нужно извлечь из сиропа. Кастрюлю поставьте на средний огонь и уварите яблочное варенье 5 минут. Затем снова верните их в сироп, аккуратно перемешайте и варите на сильном огне 5 минут. В подготовленную стерильную банку с крышкой переложить варенье, закрутите и переверните. Укутайте до остывания.

[info_b]Если вам не нравится корица, то можно использовать стручки ванили или зёрна кардамона.[/info_b]

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Повидло из яблок с кожурой

Иногда для того, чтобы делать сложные заготовки, нет ни сил, ни настроения. В таком случае можно обратиться к экспресс-рецептам, которые уже успели стать золотой классикой в вопросах консервации. Например, к рецепту повидла из яблок с кожурой. Приготовление такого десерта не потребует много времени и усилий, но при этом у вас получится очень вкусная и ароматная заготовка к чаю и кофе, которая порадует в зимний сезон.

Ингредиенты:

1,5 кг яблок,

1 кг сахара.

Приготовление:

Удалите из яблок сердцевину и пропустите плоды через мясорубку. Добавьте сахар и доведите до кипения. Варить варенье около часа на медленном огне, после чего просто закатайте его в стерильные банки.

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Яблочный джем без сахара

От потребления такого вкусного десерта, как варенье, многих останавливает присутствие сахара. Однако в случае с яблоками можно сделать заготовку и без него. Просто соблюдайте технологию и добавьте немного лимона и лимонной кислоты. Такая заготовка будет отлично храниться и станет не только замечательной добавкой ко многим, но и самодостаточным десертом.

Ингредиенты

2 кг яблок,

2/3 стакана воды,

1 столовая ложка лимонного сока,

1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

Помойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите семена и нарежьте кубиками. Сбрызните их лимонным соком. Поставьте яблоки с водой на вариться на медленный огонь. Когда она закипит, варите яблоки 10 минут, периодически помешивая. Затем откройте кастрюлю и выпарите лишнюю воду (это займет около 5 минут). Когда всё загустеет, добавьте лимонную кислоту и тщательно перемешайте. Разложите варенье по банкам и пастеризуйте.

[info_b]Если вам не нравятся кусочки фруктов в варенье, можно в конце натереть яблоки или перемешать джем блендером. Попробуйте яблоки во время приготовления. Если они недостаточно сладкие, можно добавить небольшое количество яблочного сока. Тогда время испарения воды следует продлить.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что для того, чтобы запастить вареньем на зиму обычно нужно много сахара. И это может здорово опустошить кошелек. Однако мы нашли способы и рецепты конфитюра, где сахар совсем не нужен. Кстати, это будет не только вкусная заготовка на зиму, но еще и полезная. Как приготовить?

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