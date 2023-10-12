Залейте яблоки этим "секретным" ингредиентом. Рецепт пирога будут просить все знакомые

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Опубликовано: 12.10.2023 11:33 , Обновлено: 12.10.2023

Осень — самое подходящее время, чтобы испечь яблочный пирог. Он прекрасно подойдет к кофе или в качестве десерта после ужина. В Интернете есть множество способов приготовления этого блюда. Однако мы нашли рецепт, который вряд ли кого-то оставит равнодушным. Один ингредиент сделает пирог настолько восхитительным, что все знакомые тоже захотят его приготовить.

Пришло время раскрывать карты. “Секретный” ингредиент, который сделает пирог сладким и нежным на вкус, — это сгущенное молоко. Но и одна специя сыграет немаловажную роль.

Как же приготовить такой яблочный пирог? Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 яйца;

1 стакан сахара;

210 мл молока;

100 г сливочного масла;

300 г муки;

1 ч. ложка разрыхлителя теста;

1 чайная ложка корицы;

1 яблоко;

1 ⅔ стакана сгущенного молока.

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Способ приготовления

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и перемешайте. Добавьте молоко, масло и продолжайте перемешивать. Добавьте муку, разрыхлитель и корицу. Перемешайте все вместе.

Яблоко нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте форму сливочным маслом и выложите в нее ломтики яблок. Залейте сгущенным молоком и тестом. Разровняйте поверхность пирога.

Установите духовку на 180 градусов и выпекайте в течение 45 минут.

Яблочный пирог должен получится очень пушистым, сладким и бархатистым на вкус. Он всегда хорошо пропекается и поднимается. А своим неповторимым вкусом он обязан именно сгущенному молоку.

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