Поляки поделились рецептом "белорусских драников". Посмотрели, похожи ли на настоящие

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Опубликовано: 19.08.2025 10:52 , Обновлено: 19.08.2025

В Польше есть множество рецептов, как приготовить хрустящие и ароматные placki ziemniaczane, то есть картофельные оладьи. Однако один из польских порталов решил отправиться в "кулинарное путешествие" и открыть для себя "белорусского кузена" - драники. Посмотрели, насколько точным рецептом они поделились и что думают про национальное блюдо белорусов.

Так, на сайте Haps.Gazeta.pl написали, что “драники — традиционное белорусское блюдо, отличающееся от нашего [польского] прежде всего отсутствием муки и добавлением мясного фарша”.

Там также отметили, что название происходит от слова «драць», что означает «тереть», что “идеально описывает способ приготовления оладий”.

Рецепт польских “белорусских драников”

Поляки считают, что внутри белорусских драников “скрывается ароматная начинка” — “фарш придаёт им более насыщенную текстуру, делая их самостоятельным блюдом на ужин”.

Однако каждый белорус скажет, что по описанию это больше похоже на другое самостоятельное блюдо — колдуны . Они действительно делаются как драники, но именно их начиняют мясным фаршем с луком и яйцом (свининой, говядиной или их смесью примерно в равных частях).

Тем не менее на портале считают, что такие белорусские картофельные оладьи “могут украсть польскую корону”.

Согласно рецепту на польском сайте для приготовления понадобятся 7 продуктов.

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

300 г фарша из свинины и говядины;

лук;

яйцо;

чайная ложка соли;

половина чайной ложки перца;

масло для жарки.

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Способ приготовления:

Очистите картофель и лук, затем натрите их на крупной тёрке. Переложите смесь в большую миску и отожмите лишнюю жидкость, чтобы блины получились более плотными и хрустящими. Добавьте яйцо, соль и перец, затем аккуратно перемешайте. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла, чтобы оно полностью покрывало дно, позволяя смеси равномерно прожариваться. Ложкой вычерпывайте порции смеси и формируйте оладьи, слегка приплющивая их. Затем выложите тонкий слой мяса и ещё один слой картофеля. Обжарьте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. После обжарки выложите драники на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте белорусские драники сразу же, пока они ещё горячие и хрустящие.

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А как же на самом деле готовят драники белорусы?

Классический рецепт белорусских драников

Наверняка у каждого жителя Беларуси есть свой рецепт драников - вкусных, золотых и хрустящих. Но самый большой спор обычно возникает, когда дело доходит до вопроса - добавлять муку и яйца или нет.

Действительно, кто-то считает, что нужно всего три ингредиента - картошка, соль и растительное масло для жарки. А кто-то любит понасыщеннее - с мукой, яйцом и луком.

А как готовите вы?

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Мы напомним оба варианта.

Драники без муки

Вам понадобятся:

картофель – 12 шт.

лук – 1 шт (по желанию)

растительное масло

соль - по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистите, промойте и натрите на мелкой терке вместе с луком (для сохранения светлого цвета). Посолите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

На сковороде разогрейте растительное масло и выложите картофельное тесто в виде небольших лепешек. Обжарьте с одной стороны примерно 2-3 минуты до образования румяной корочки. Затем переверните на другую сторону, обжарьте еще 1-2 минуты.

Драники с мукой

Вам понадобятся:

картофель - 5 шт;

лук репчатый - 1/2 шт.;

яйца - 1 шт;

мука - 2 ст.л.;

соль - по вкусу.

Очистите картофель, вымойте и натрите на мелкой терке. То же сделайте с луком и добавьте к картошке.

Вбейте яйцо, соль, другие специи (по желанию) и муку. Замешайте тесто до однородности.

Выложите на сковороду и жарьте на среднем огне до появления красивой румяной корочки. Накройте сковородой и жарьте еще 3 минуты на маленьком огне.

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