Вкуснее, чем со сметаной? Фудблогер показал, как приготовить "джем" для драников. Но фрукты не понадобятся

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.12.2024 09:14 , Обновлено: 05.12.2024

Драники и сметана - блюдо и продукт, которые практически невозможно представить отдельно друг от друга. Однако на самом деле существуют и другие соусы, с которыми можно подать это национально белорусское блюдо. Так, например, в TikТok завирусился рецепт драников с "джемом". Но "джем", как вы уже, вероятно, догадались, не простой и требующий отдельного приготовления без участия фруктов и ягод. Рассказываем, как его сделать.

Рецептов драников существует великое множкество, но традиционно эти картофельные оладьи всегда подают со сметаной либо сливочным маслом. Однако это всем известное блюдо можно сделать ещё интереснее и вкуснее, если поэкспериментировать с соусами. Так, популярный на просторах TikTok фудблогер Batinsoup предложил приготовить картофельно-тыквенные драники с особой заправкой, которую он назвал джемом.

[info_b]Кулинарный блогер Batinsoup имеет почти 300 тысяч подписчиков в TikТok и без малого 400 тысяч на канале в YouTube. Он регулярно делится в соцсетях рецептами вкусных блюд, и каждый его ролик собирает от десятков до сотен тысяч просмотров. [/info_b]

Однако вопреки первой ассоциации, которая, вероятно, могла зародиться в вашей голове, когда вы услышали про драники и джем, эти драники - вовсе не десерт. Под джемом автор поразумевал особый домашний соус из бекона, лука и специй.

Этот “джем”, включающий в себя также бальзамический уксус, соевый соус и мёд, придаст привычным драникам пикантный и насыщенный вкус. Видеоролик собрал почти 100 тысяч просмотров и множество комментариев от пользователей. Одни признались, что слово джем в сочетании с драниками им режет слух, другие же заявили, что драники вкусны даже со сладкими соусами.

“С брусничным или с яблочным - вообще обалдеть. И не надо умничать, мол, это ужасно. Везде употребляют по-разному, кто как хочет, так и ест”, - написала одна из пользовательниц.

“В Германии их едят с яблочным пюре”, - рассказал ещё кто-то в комментария.

“Берёшь сметану и малиновое варенье, смешиваешь и макаешь туда драники. Это имба. Я белорус, знаю, что говорю”, - написал ещё кто-то.

“Драники с джемом- это как пельмени с абрикосовым сиропом”, - высказался ещё один пользователь, на что один и комментаторов поспешил заметить, что джем в рецепте получится кисло-сладким и будет хорошо сочетаться с солёным вкусом драников.

Рецепт драников с “джемом”

Ингредиенты:

Для джема:

250 гр. бекона,

250 гр. репчатого лука,

2-3 зубчика чеснока,

1/2 ч.л. тимьяна,

1 шт лаврового листа,

1 ст.л. бальзамического уксуса,

1 ст. л. соевого соуса,

2 ст.л. мёда,

200 мл. воды.

Для драников:

600 гр. картофеля,

200 гр. тыквы,

100 гр. репчатого лука,

1 ч.л. соли,

масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте бекон мелкими кубиками и отправьте его жариться на умеренном огне. Когда бекон подрумянится добавьте к нему мелко нарезанный лук. Жарьте ингредиенты до “карамелизации” лука, после чего добавьте тёртый чеснок, тимьян и лавровый лист. Прогрейте все ингредиенты на сковородке около минуты, после чего влейте бальзамический уксус, соевый соус и мёд (можно заменить сахаром). Влейте в сковородку воду и оставьте содержимое на огне бурлить и выпариваться около 20 минут.Не забывайте помешивать. Индикатором готовности должна служить консистенция соуса. Когда содержимое начнёт походить на джем он готов.

Драники можно приготовить по своему классическому рецепту. Однако фудблогер предложил вариант с добавлением тыквы. Вот как его приготовить:

Натрите картошку, тыкву и лук на крупной тёрке. Добавьте соль и перемешайте. Отожмите получившееся тесто от излишков воды и отправляйте жариться на сковородку, смазанную маслом. Для этого можно просто выложить тесто ложкой либо воспользоваться круглыми формочками, как в видео.

Блюдо готово!

Ранее Telegraf.news писал о том, что практически все мы привыкли считать, что такое популярное блюдо, как драники, готовят обязательно из картофеля. Но в последнее время белорусы едят и так много этого овоща. А можно ли приготовить драники из других продуктов, чтобы было и вкусно, и полезно?

Из чего, кроме картошки, можно сделать драники? Нашли 8 альтернатив и 3 невероятно вкусных рецепта