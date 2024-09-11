Белорусы зря не добавляют этот ингредиент в драники? Польский повар поделился рецептом, который раскроет блюдо по-новому

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Опубликовано: 11.09.2024 10:43 , Обновлено: 12.09.2024

Хотите, чтобы ваши драники стали настоящим кулинарным шедевром? Знаменитый польский повар Роберт Маклович поделился уникальным рецептом, который позволит вам раскрыть новые грани этого традиционного блюда. Оказывается, многие белорусы упускают один важный ингредиент, который кардинально меняет вкус драников.

Роберт Маклович - польский шеф-повар и кулинарный журналист, создатель многих кулинарных программ. Он стал известен прежде всего как путешественник, раскрывающий своим зрителям секреты кухни разных стран мира. Специалист не только показывает, как готовить, но и вдохновляет на открытие новых вкусов и забытых продуктов.

Один из его рецептов может перевернуть ваше представление о картофельных драниках и изменить способ их приготовления. Следование по стопам знаменитого польского повара окупается, ведь драники просто тают во рту. Узнайте, в чем секрет.

Как приготовить драники по рецепту Роберта Макловича?

Роберт Маклович добавляет в смесь для картофельных блинов неочевидный ингредиент, который обычно используется для приготовления других деликатесов. Это дрожжевая закваска. Она придает блюду более легкую и пышную текстуру.

А чтобы сделать оладьи более нежными, знаменитый шеф-повар использует еще один интересный прием. Он заливает картофель молоком.

Самый трудоемкий этап в приготовлении блюда - подготовка картофеля. Его нужно очистить, помыть, а затем натереть на мелкой терке. Лучше всего использовать овощи с высоким содержанием крахмала.

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Время приготовления — 45 мин.

Количество порций — 4.

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Ингредиенты

Для картофельной смеси:

16 картофелин;

400 мл молока;

1 луковица;

2 яйца;

3 столовые ложки муки;

соль;

перец.

Для закваски:

20 г свежих дрожжей;

1 ст. ложка муки;

3-4 столовые ложки молока;

щепотка сахара.

Дополнительно:

масло для жарки.

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Способ приготовления

Приготовление закваски

Соедините дрожжи, сахар и муку с теплым молоком. Тщательно перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

Обработка овощей и кипячение молока

Очистите, помойте и натрите на мелкой терке картофель и оставьте на 10 минут, чтобы стекала вода. В это время очистите и нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле. Также вскипятите 400 мл молока.

Приготовление картофельной смеси

Положите картофель в сито, залейте горячим молоком и слейте лишнюю жидкость. Соедините овощи с дрожжевой закваской, обжаренным луком, мукой, яйцами и специями. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Жарка драников

Разогрейте сковороду и выложите на нее порции картофельной массы. Обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

С чем подавать такие драники?

Драники по рецепту Роберта Макловича можно подавать самым разным способом. К этим лакомствам хорошо подходят сметана и различные соусы, в том числе домашний чесночный или грибной.

Блюдо будет более сытным, если подавать его с тушеным мясом на основе говядины или свинины. Салат на основе сезонных овощей (перца, кабачков, моркови, лука и т. д.) дополнит блюдо.

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Более того, вам даже не придется натирать картофель на терке.

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