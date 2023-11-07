Как сделать драники без терки? Этот простой трюк позволит сэкономить время и силы
Многие из нас обожают драники, но не все знают, что для их приготовления совсем не обязательно тереть картофель. Узнайте, как пропустить этот этап и приготовить блюдо гораздо быстрее.
Драники — отличная идея для обеда или ужина. Рецептов их приготовления множество, и каждая хозяйка готовит по-своему.
Однако, многие согласятся, что самый большой кошмар при приготовлении этого блюда — натирание картошки. Это утомительный и трудоемкий процесс. К счастью, существует хитрость, которая позволит обойтись без этого этапа.
Как же сделать драники без терки?
Секрет очень простой. Просто отварите картофель, затем разомните его в пюре и смешайте с остальными ингредиентами.
Такие драники получаются не менее вкусными, к тому же они более бархатистые и нежные на вкус, утверждает Gazeta.
Добавьте секретный ингредиент
Обычно это блюдо мы жарим на масле, которое просачивается в тесто в процессе обработки. Однако есть один секретный ингредиент, который уменьшит впитывание жира и сделает драники хрустящими и вкусными.
Для этого достаточно добавить в тесто… столовую ложку майонеза. Звучит необычно, но это действительно работает. Вы не только улучшите вкус блюда, но и придадите мягкую и бархатистую текстуру.
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Простой рецепт драников
Также мы предлагаем проверенный рецепт хрустящих драников.
Вам понадобится:
- 1 кг картофеля;
- 500 г репчатого лука;
- соль;
- перец;
- столовая ложка майонеза.
Соедините все ингредиенты, разделите на порции и сформируйте блинчики. Затем поджарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки. Обычно это занимает 10 минут — по 5 минут с обеих сторон.
Одной ложки этого продукта хватит, чтобы сделать драники хрустящими
Чем полезно это блюдо?
Драники делают из картошки. А этот овощ, как известно, является богатым источником углеводов, а это один из основных источников энергии для организма. Кроме того, картофель содержит витамины С и В6, калий, магний и другие питательные вещества, которые необходимы для здоровья организма.
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Один из плюсов драников в том, что они могут стать альтернативой другим блюдам, например, обычному жареному картофелю. Причем, это блюдо можно приготовить с различными добавками.
Кроме того, драники можно сделать заранее и хранить в холодильнике, что делает их удобным и быстрым вариантом для перекуса или полноценного приема пищи.
[info_b]Кстати, в 100 граммах драников — примерно 268 кал.[/info_b]
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