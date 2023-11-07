Как сделать драники без терки? Этот простой трюк позволит сэкономить время и силы

Опубликовано: 07.11.2023 11:02 , Обновлено: 06.11.2023

Многие из нас обожают драники, но не все знают, что для их приготовления совсем не обязательно тереть картофель. Узнайте, как пропустить этот этап и приготовить блюдо гораздо быстрее.

Драники — отличная идея для обеда или ужина. Рецептов их приготовления множество, и каждая хозяйка готовит по-своему.

Однако, многие согласятся, что самый большой кошмар при приготовлении этого блюда — натирание картошки. Это утомительный и трудоемкий процесс. К счастью, существует хитрость, которая позволит обойтись без этого этапа.

Как же сделать драники без терки?

Секрет очень простой. Просто отварите картофель, затем разомните его в пюре и смешайте с остальными ингредиентами.

Такие драники получаются не менее вкусными, к тому же они более бархатистые и нежные на вкус, утверждает Gazeta.

Добавьте секретный ингредиент

Обычно это блюдо мы жарим на масле, которое просачивается в тесто в процессе обработки. Однако есть один секретный ингредиент, который уменьшит впитывание жира и сделает драники хрустящими и вкусными.

Для этого достаточно добавить в тесто… столовую ложку майонеза. Звучит необычно, но это действительно работает. Вы не только улучшите вкус блюда, но и придадите мягкую и бархатистую текстуру.

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Простой рецепт драников

Также мы предлагаем проверенный рецепт хрустящих драников.

Вам понадобится:

1 кг картофеля;

500 г репчатого лука;

соль;

перец;

столовая ложка майонеза.

Соедините все ингредиенты, разделите на порции и сформируйте блинчики. Затем поджарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки. Обычно это занимает 10 минут — по 5 минут с обеих сторон.

Одной ложки этого продукта хватит, чтобы сделать драники хрустящими

Чем полезно это блюдо?

Драники делают из картошки. А этот овощ, как известно, является богатым источником углеводов, а это один из основных источников энергии для организма. Кроме того, картофель содержит витамины С и В6, калий, магний и другие питательные вещества, которые необходимы для здоровья организма.

Больше о пользе картошки можно почитать по ссылке.

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Один из плюсов драников в том, что они могут стать альтернативой другим блюдам, например, обычному жареному картофелю. Причем, это блюдо можно приготовить с различными добавками.

Кроме того, драники можно сделать заранее и хранить в холодильнике, что делает их удобным и быстрым вариантом для перекуса или полноценного приема пищи.

[info_b]Кстати, в 100 граммах драников — примерно 268 кал.[/info_b]

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