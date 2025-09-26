Подобрали идеальные даты, когда белорусам квасить капусту осенью-2025. А подмороженную можно?

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Опубликовано: 26.09.2025 17:47 , Обновлено: 26.09.2025

Квашеная капуста – одна из самых распространённых сезонных заготовок белорусов. Этим полезным овощем можно вдоволь закупиться на сезонных сельскохозяйственных ярмарках без удара по семейному карману и заготовить его на зиму без особого труда. Рецепты квашеной капусты достаточно просты, чтобы справиться даже начинающим, но опытные домохозяйки знают некоторые хитрости, чтобы капуста хранилась долго и не теряла свою сочность и вкус. Одной из таких хитростей является выбор даты квашения.

Когда лучше всего квасить капусту осенью-2025?

Погода внесла свои коррективы в привычный график жизни абсолютно всех белорусов. Из-за резкого похолодания во второй половине сентября коммунальным службам пришлось пораньше начать отопительный сезон, автомобилистам - задуматься о замене резины на зимнюю, а дачникам - сдвинуть обычные сроки уборки некоторых овощей и заготовок на зиму из-за первых, но довольно суровых заморозков.

Капусту с грядок, как правило, убирают в числе последних. Самые поздние сорта стоят до самых заморозков, то есть до конца сентября – начала октября. К этому времени кочаны становятся плотными и идеальны как для хранения в свежем виде, так и для консервации, а также засолки и квашения.

Если со сроками уборки капусты с грядок подскажет прогноз погоды, то подобрать идеальное время для квашения капусты поможет лунный календарь - многие дачники и фермеры ориентируются на него не только в вопросах посадки и сбора урожая, но и в вопросах кулинарных заготовок.

Считается, что самые благоприятные дни для того, чтобы квасить или солить капусту - на растущую Луну, а вот во время полнолуния квасить капусту категорически запрещается. По заверениям тех, кто учитывает особенности фазы Луны, если квасить капусту в полнолуние и первые дни после него, она получится мягкой и кислой - совсем не тот результат, которого ожидают хозяйки.

[inf]В этом сезоне нас ожидает ещё три полнолуния , следовательно, в эти три дня и пару дней после лучше зачехлить ножи:

7 октября;

5 ноября;

5 декабря.[/inf]

А вот чтобы добиться характерного хруста квашеной капусты, да ещё идеально подгадать гармоничное сочетание сахара и соли, получив нужную кислинку, стоит выждать пару дней 5-6 дней после новолуния. Растущую луну кулинары в целом считают самым подходящим временем для маринадов и солений.

[inf]С учётом осенних новолуний, идеальным сроком для квашения капусты в этом году будет одна из следующих дат:

27-28 сентября,

22-23 и 27-28 октября,

23-24 ноября,

25-26 декабря.[/inf]

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А подмороженную можно?

С учётом того, что заморозки в этом году пришли в Беларусь довольно внезапно, после по-летнему жаркого периода, те, кто не следил за прогнозами синоптиков, вполне мог прозевать момент, когда нужно было оперативно убирать капусту с грядок. В результате некоторые хозяйки могут столкнуться с дилеммой: что делать с подмёрзшими кочанами?

Некоторые полагают, что подмороженные кочаны годятся только на выброс, но это совсем не так. Их можно (и, пожалуй, даже нужно) квасить. На полезные качество овоща однократная заморозка негативно не повлияет, так что квашение - идеальный вариант применения прихваченной первыми заморозками капусты.

Единственным минусом в данном случае может стать то, что такая капуста, вероятнее всего, не будет такой же хрустящей, как сквашенный свежий кочан. Зато процесс ферментации (а ведь квашение есть ничто иное, как ферментация) будет проходить быстрее. Поэтому подмёрзшие кочаны лучше всего пускать на приготовление квашеной капусты “на поесть”, а не для длительного хранения на зиму.

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Распространённые ошибки при квашении капусты

Кроме “неправильного” выбора даты заготовки, многие неопытные хозяйки допускают ещё несколько распространённых ошибок, которые могут всё испортить.

Во-первых, крайне важно правильно подобрать ёмкость, в которой будет ферментироваться капуста. Категорически не подходит для этих целей алюминиевая посуда . Этот металл легко вступает в реакцию с кислой средой, поэтому в процессе квашения капуста не только напитается горьковатым металлическим привкусом, но даже визуально утратит свою аппетитность и привлекательность - потемнеет и станет фактически непригодной для еды.

Во-вторых, значение имеет и сорт капусты, выбранной для квашения. Обычно для этого выбирают самые вызревшие кочаны поздних сортов капусты. Их легко можно отличить визуально - кочан должен быть светлый и плотный.

Если же взять недозрелый кочан , с тёмно-зелеными листьями, получить на выходе хрустящую капусту не получится. В таких экземплярах накоплено ещё недостаточно сахаров и сока для успешной ферментации.

В-третьих, пристальное внимание следует уделить главному компоненту процесса - соли. Независимо от того, по какому рецепту вы собираетесь квасить или солить капусту, лучше всего брать каменную соль среднего или крупного помола, но ни в коем случае не стоит брать йодированную соль .

Дело в том, что йод - это действенное антимикробное средство. Он подавляет активность многих видов бактерий, которые участвуют в процессе молочнокислого брожения. В результате ферментация будет идти медленно, а капуста в процесс потемнее и станет мягкой.

[inf]Подробнее о том, как подготовить капусту к квашению, как и сколько квасить капусту в бочке, а как - в стеклянной банке, читайте в нашем материале по ссылке.[/inf]

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