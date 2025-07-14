Даже капусту? Диетолог назвала 4 овоща, которые нельзя есть сырыми

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Опубликовано: 14.07.2025 16:17 , Обновлено: 14.07.2025

Белорусы привыкли, что многие овощи не требуют термической обработки, а салат из той же свежей капусты, да ещё и со сладким перцем - никак не повредит. Однако нашлись эксперты, которые предупредили о серьёзном вреде из-за потребления сырых овощей.

Диетолог и эксперт по здоровому питанию Димпл Джангда в своём [link href=“https://www.instagram.com/dimplejangdaofficial/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] Instagram [/link] даже назвала несколько овощей, которые лучше сначала сварить или обжарить.

“Эти овощи часто содержат паразитов и бактерии – например, кишечную палочку (E. coli) или даже ленточных червей с их яйцами. Попадая в организм, они способны вызывать цистицеркоз, судороги, головные боли, поражение печени и образование кист в мышцах”, – предупредила специалист.

Капуста: невидимая угроза в листьях

Джангда назвала капусту настоящим “рассадником” ленточных червей.

“Их яйца не видны глазу и выживают даже после обработки пестицидами. Обычное мытьё для них неопасно – обязательно бланшируйте капусту перед готовкой”, – подчеркнула эксперт.

При этом сырая капуста может вызывать проблемы у людей с СРК (синдромом раздражённого кишечника) из-за высокого содержания грубых волокон.

А значит не перед употреблением лучше всё-таки хотя бы бланшировать.

[inf] Бланширование – кратковременная обработка кипятком или паром (обычно 2-5 минут) с последующим охлаждением. Уменьшает содержание оксалатов – веществ, способствующих образованию камней в почках. [/inf]

Болгарский перец: опасность в семенах

Многие добавляют сырой перец в салаты, но это может быть ошибкой.

“Обязательно удаляйте плодоножку и семена – именно в них чаще всего содержатся яйца паразитов”, – уточнила специалист.

А сам перец перед употреблением перец нужно промыть горячей водой.

Баклажан: “сложный” овощ

Семена баклажанов, как и перца, могут содержать яйца паразитов. “Их нужно тщательно готовить – многие индийские семьи вообще избегают этот овощ из-за его сложной природы”, – рассказала Джангда.

К тому же сырые баклажаны тяжело перевариваются и могут вызывать вздутие.

Шпинат - “богат” бактериями?

“Шпинат, несмотря на свою питательную ценность, иногда может содержать бактерии кишечной палочки, что приводит к болям в желудке и другим проблемам с пищеварением. Приготовление шпината предотвращает рост бактерий кишечной палочки, а также высвобождает больше питательных веществ, которые усваиваются организмом”, - рассказала другой диетолог Дипика Джаясвал (Deepika Jayaswal).

“Лучший способ обработки – любой термический”

Эксперт также уточнила, что способ термического приготовления не принципиален: “Варите, бланшируйте, запекайте или тушите – главное подвергнуть овощи температурной обработке. Эта простая мера убережёт от серьёзных проблем”.