Что значит белый налет на квашенной капусте? Разобрались, стоит ли выбрасывать ее в мусорку

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.01.2025 18:53 , Обновлено: 20.01.2025

Не спешите выбрасывать в мусор капусту, которую старательно квасили, если заметили на ней белый налет. Это не всегда признак порчи и плесени. Журналисты Telegraf.news разобрались, в чем причина подозрительной находки. И, главное, ответили на вопрос: можно ли есть такой продукт?

Квашеная капуста – сокровище белорусской кухни, которое присутствует на тарелках уже несколько поколений. При правильном хранении она может сохранять свою свежесть в течение многих месяцев. Но что делать, если на поверхности предательски появилась белесая пленочка?

Прежде чем навсегда избавиться от продукта, еще раз взгляните на него внимательнее. Вышеуказанный признак не всегда означает что-то опасное. Наоборот, он может быть знаком отличного брожения. И съесть такую капусту будет очень полезно.

[info_b]Белый налет на квашеной капусте - побочный продукт правильного брожения. Это естественная оболочка, которая образовалась в результате ферментации и действия молочнокислых бактерий. Она появляется не только на капусте, но и на огурцах. Этот налет белый, нежный и легко снимается. Он безвреден, и его можно смело удалять ложкой перед употреблением капусты.[/info_b]

Как отличить бродильный налет от плесени?

Обратите внимание на внешний вид капусты: ее цвет, консистенцию и аромат. Это лучший способ распознать хорошее квашение; Плесень образуется в виде комков неправильной формы и имеет различные цвета: от светлого до темного. В свою очередь, покров ферментации равномерно белый и гладкий; Заплесневелая капуста будет иметь погребный запах, а правильно сброженная — приятный кисловатый аромат; Если налет толще, не белый, а серый или зеленый, и его невозможно легко удалить, скорее всего, это плесень.

Помните, что плесень чрезвычайно вредна и опасна для здоровья. В такой ситуации следует выбросить всю капусту целиком, а не снять лишь верхнюю испорченную часть. Споры микроорганизмов поражают весь продукт целиком, даже если не видны невооруженным глазом.

А вот здесь рассказывают о простейшем рецепте, как заквасить капусту, используя три классических ингредиента. Справится даже дилетант.

Кстати, мало кто знает о простом способе, как усилить благотворное влияние маринованных продуктов, в том числе капусты и соленых огурцов на организм. Ранее журналисты Telegraf.news узнали, с чем лучше всего есть популярные хрустящие овощи.

Диетолог назвала 7 продуктов, с которыми нужно есть соленые огурцы. Как спасут иммунитет?