Рецепт квашеных овощей "по-азербайджански" набрал 2,5 млн просмотров в TikTok
Кулинарный блогер Самира, которая живет в Беларуси, поделилась в TikTok рецептом квашеного микса овощей (в том числе огурцов, перца и даже зеленых помидоров) "по-азербайджански". За пару дней ее видео посмотрели 2,5 млн раз, а сам способ приготовления понравился 60 тыс. человек. В комментариях пользователи из Баку подтвердили, что готовят именно так и это "очень вкусно".
Рецепт соленых овощей “по-азербайджански” из TikTok
Ингредиенты:
- любые овощи: огурцы, баклажаны, помидоры, капуста (поздняя), свекла, перец;
- петрушка;
- чеснок;
- соль - 1 ст.л. на 1 кг смеси из овощей.
По словам Самиры, в банки можно добавлять любые овощи.
“С любыми овощами можно. Никаких пропорций нет. Какие овощи любите, тех больше добавляйте. Каких не любите, меньше добавляйте. Не любите, вообще исключайте”, — подчеркнула она и показала, какие использует она.
Отличная альтернатива оливкам и каперсам? Узнали, как замариновать на зиму… виноград
Способ приготовления:
- “Максимально позднюю” капусту нарежьте крупными кусками.
- Также нарежьте баклажан и перцы, нарубите сырую свеклу (помельче).
- Зеленые помидоры и огурцы, если крупные, тоже надо нарезать. Маленькие бросайте целыми.
- Нарубите петрушку (со стеблями), ее нужно “довольно много”.
- Нарежьте “максимально, чем больше, тем лучше” чеснока.
- Добавьте необходимое количество соли.
- Все хорошо перемешайте, оставьте на полчаса, чтобы овощи дали сок.
- Утрамбуйте всё в банки, хорошо надавливая.
- Залейте овощи соком, который они пустили ранее.
- Поставьте кваситься на 3-4 дня в теплое помещение.
- Дождитесь пены. Как только она “успокоится”, осядет, капуста будет готова.
- Как только пена перестала пениться, можно закатать банки и отправить на хранение.
“Я солю свою капусту всегда, пока она не станет очень соленой. То есть нельзя пробовать капусту, и тебе соли нормально. Ты должен чувствовать эффект пересолености капусты. Потому что овощи крупные. Они их впитают в себя еще потом в процессе”, — посоветовала Самира.
“Если вдруг ваши овощи не дали жидкости, просто разводим сильно соленую воду, заливаем и так же квасим”, — добавила кулинарный блогер.
Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok набрал большую популярность рецепт приготовления маринованных огурцов — “по-фински”. Он не просто собрал более 5,7 млн просмотров за несколько дней, но и открыл жаркие споры в комментариях. В основном пользователи поделились на два лагеря — на тех, что за рецепт решили стоять горой и тех, кто назвал его “неправильным” и задал множество каверзных вопросов.
«Зачем столько?» — Рецепт огурцов «по-фински» набрал 5,7 млн просмотров в TikTok. Зрители разделились на 2 лагеря