Рецепт квашеных овощей "по-азербайджански" набрал 2,5 млн просмотров в TikTok

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Опубликовано: 27.08.2025 15:56 , Обновлено: 27.08.2025

Кулинарный блогер Самира, которая живет в Беларуси, поделилась в TikTok рецептом квашеного микса овощей (в том числе огурцов, перца и даже зеленых помидоров) "по-азербайджански". За пару дней ее видео посмотрели 2,5 млн раз, а сам способ приготовления понравился 60 тыс. человек. В комментариях пользователи из Баку подтвердили, что готовят именно так и это "очень вкусно".

Рецепт соленых овощей “по-азербайджански” из TikTok

Ингредиенты:

любые овощи: огурцы, баклажаны, помидоры, капуста (поздняя), свекла, перец;

петрушка;

чеснок;

соль - 1 ст.л. на 1 кг смеси из овощей.

По словам Самиры, в банки можно добавлять любые овощи.

“С любыми овощами можно. Никаких пропорций нет. Какие овощи любите, тех больше добавляйте. Каких не любите, меньше добавляйте. Не любите, вообще исключайте”, — подчеркнула она и показала, какие использует она.

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Способ приготовления:

“Максимально позднюю” капусту нарежьте крупными кусками. Также нарежьте баклажан и перцы, нарубите сырую свеклу (помельче). Зеленые помидоры и огурцы, если крупные, тоже надо нарезать. Маленькие бросайте целыми. Нарубите петрушку (со стеблями), ее нужно “довольно много”. Нарежьте “максимально, чем больше, тем лучше” чеснока. Добавьте необходимое количество соли. Все хорошо перемешайте, оставьте на полчаса, чтобы овощи дали сок. Утрамбуйте всё в банки, хорошо надавливая. Залейте овощи соком, который они пустили ранее. Поставьте кваситься на 3-4 дня в теплое помещение. Дождитесь пены. Как только она “успокоится”, осядет, капуста будет готова. Как только пена перестала пениться, можно закатать банки и отправить на хранение.

“Я солю свою капусту всегда, пока она не станет очень соленой. То есть нельзя пробовать капусту, и тебе соли нормально. Ты должен чувствовать эффект пересолености капусты. Потому что овощи крупные. Они их впитают в себя еще потом в процессе”, — посоветовала Самира.

“Если вдруг ваши овощи не дали жидкости, просто разводим сильно соленую воду, заливаем и так же квасим”, — добавила кулинарный блогер.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok набрал большую популярность рецепт приготовления маринованных огурцов — “по-фински”. Он не просто собрал более 5,7 млн просмотров за несколько дней, но и открыл жаркие споры в комментариях. В основном пользователи поделились на два лагеря — на тех, что за рецепт решили стоять горой и тех, кто назвал его “неправильным” и задал множество каверзных вопросов.

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