Почему на новогоднем столе не должно быть курицы? Какие блюда задобрят Дракона, а какие его разозлят

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Опубликовано: 21.12.2023 09:56 , Обновлено: 21.12.2023

Обычно принято в новогоднюю ночь ставить на стол те блюда, которые предпочитает «хозяин» года. Новый 2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Что же он будет рад увидеть на новогоднем столе, а какие угощения лучше убрать?

Что поставить на новогодний стол

Дракон – фигура неоднозначная. Так сразу и не скажешь, что он любит, а что нет. Но все-таки и у такого некапризного существа есть свои предпочтения в еде. К тому же, в китайской культуре Дракон – существо очень щедрое. Поэтому на новогоднем столе должно быть много всего вкусного.

Итак, из каких продуктов приготовить угощение, чтобы задобрить Дракона?

Мясо

Для готовки подойдет любое, кроме крольчатины (символ 2023 года) и курицы (слишком проста для Дракона): утка, свинина, баранина, индейка, говядина, телятина. Главное условие – оно должно быть максимально свежим, а не пролежавшим месяц в морозильнике.

А еще Дракон любит разнообразие. Поэтому очень хорошо, если на столе будет мясо и тушеное, и запеченное, и жареное.

Рыба и морепродукты

Порадуйте хозяина года – запеките свежую рыбу или даже сделайте заливную. Дракону понравятся блюда из лосося, карпа, форели, семги.

Также у вас есть большой простор для фантазии – ведь сколько разнообразных салатов с креветками, кальмарами, крабами (на худой конец – с крабовыми палочками) можно приготовить! Ну, и классические бутерброды с красной рыбой или икрой тоже никто не отменял.

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Орехи

В год Дракона они символизируют здоровье, долголетие и богатство. Можно поставить на стол ореховый микс, что само по себе будет являться самостоятельным блюдом. Или добавить орехи в салаты, выпечку.

Яйца

Можно нафаршировать их сухими грибами, рыбными консервами, другой начинкой. Дракон любит яйца за их сытность. А еще желток своим цветом напоминает ему о символе богатства – золоте.

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Рис

Не забываем о том, что хозяин нового года – мифическое существо из восточной культуры. А на Востоке именно рис считают символом изобилия. Там он является одним из главных гарниров. Поэтому для новогоднего стола следует выбрать пару рецептов блюд, в которых есть рис.

Фрукты

В этот Новый год на стол надо поставить те, которые имеют красный цвет. Это символ и богатства, и удачи. Подойдут яблоки, гранаты, красные мандарины и красные грейпфруты, клубника, вишня, черешня.

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Зелень

Поскольку это символ развития или роста, то она обязательно должна присутствовать на новогоднем столе. Если вы выращиваете микрозелень, она точно придется к месту. Добавьте ее в салаты или украсьте готовые блюда. Можно даже поставить на стол целый контейнер, как украшение, предварительно задекорировав его мишурой.

Алкоголь

По словам астролога Галины Янко, Дракон – существо довольно сдержанное и в целом равнодушное к спиртному. Но если он будет выбирать алкоголь, то предпочтет виски или коньяк, а не шампанское. Также Дракон не против вина, ягодных компотов. Словом, алкоголя на новогоднем столе должно быть в меру.

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Каких продуктов не должно быть

У Дракона к этому серьезный подход. Поэтому лучше не ставить на новогодний стол:

легкие фруктовые салаты, если в них не добавлены орехи;

крольчатину и курятину;

любые консервированные продукты и полуфабрикаты;

грибы (на Востоке это символ забот и проблем);

вареную или копченую колбасу, сосиски, сардельки;

лук (символ разрыва в отношениях, ссор);

блюда, в состав которых входит алкоголь;

десерты со сгущенным молоком.

Что приготовить на Новый год?

А вот несколько рецептов блюд, несложных в приготовлении, которые точно должны понравиться Дракону.

Новогодний салат с креветками и мандаринами

Ингредиенты:

Для салата

креветки – 200 г;

мандарины – 4 шт.;

яблоки – 2 шт.;

стебель сельдерея – 4 шт.;

грецкие орехи – 50 г.

Для заправки и украшения

мандарины – 2 шт.;

грецкие орехи – по желанию;

зелень (микрозелень) – по желанию;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

майонез (другая заправка) – 4 ст.л.

Как приготовить

Мелко нарежьте сельдерей и яблоки (очищенные от кожицы). Из 2 мандаринов выжмите сок для заправки, остальные разделите на дольки. Измельчите орехи (любым удобным способом). Креветки отварите, избавьте от панцирей и хвостиков.

Смешайте все ингредиенты для салата. В другой емкости приготовьте заправку из всего перечисленного.

Тщательно перемешайте.

Подавайте к столу в салатниках или порционно, украсив зеленью (микрозеленью).

Классическая китайская закуска «Битые огурцы»

Ингредиенты:

огурцы свежие – 500 г;

кунжут – 10 г;

уксус (можно яблочный) – 5 мл;

соевый соус – 30 мл;

чеснок – 10 г;

растительное масло – 15 мл.

Как приготовить

Разрежьте огурцы вдоль пополам, положите срезом вниз и слегка отбейте молотком для мяса. Можно уложить их в пакет и отбить скалкой. Разрежьте на небольшие брусочки (кусочки, кружочки).

В отдельной посуде смешайте кунжут, чеснок, соевый соус и уксус. Залейте брусочки огурцов этой заправкой, перемешайте и оставьте мариноваться на протяжении 20-30 минут. Можно поставить в холодильник.

Переложите в красивую посуду, украсьте по своему вкусу и подавайте к столу.

Свинина с черносливом в имбирном маринаде

Ингредиенты:

Для блюда

ошеек, подгорок или задняя часть свинины – 1 кг;

чернослив без косточек – 150 г.

Для маринада

лимон – ½ шт.;

соевый соус – 3 ст.л.;

имбирь тертый – 4 ч.л.;

растительное масло – 1 ст.л.;

специи – по вкусу;

соль – по вкусу.

Как приготовить

Возьмите обязательно свежую, незамороженную свинину, помойте, обсушите бумажным полотенцем. Сверху сделайте надрезы острым ножом.

В отдельной посуде приготовьте маринад. Смешайте соевый соус, растительное масло, лимонную цедру и сок (для этого лимон натрите на терке или измельчите другим способом), имбирь, соль и специи. Все тщательно перемешайте.

Свинину положите в глубокую миску или кастрюлю, хорошенько полейте приготовленным маринадом. Накройте пищевой пленкой и отправьте для маринования в холодильник на 5-6 часов.

По истечении этого времени положите свинину в форму для запекания, разрезы заполните замоченным заранее черносливом без косточек.

Накройте фольгой, зафиксируйте края. Поставьте в разогретую до 180°С духовку и запекайте примерно 1,5 часа.

Достаньте почти готовое блюдо, снимите фольгу. Полейте мясо соком, которое оно выделило, и запекайте еще 15-20 минут до румяной корочки.

Это блюдо подается горячим, разрезанным на порционные куски.

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