Эти хитрости сделают привычный салат "Оливье" еще вкуснее. Каких ошибок с картошкой, яйцами и мясом нужно избегать?

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Опубликовано: 05.12.2023 11:34 , Обновлено: 05.12.2023

Салат "Оливье" — одно из самых популярных блюд, которое часто оказывается гостем новогоднего стола (но не только). Существует множество способов его приготовления, каждый из которых достоин внимания. Но есть универсальные и простые советы, которые могут довести обычный "Оливье" до идеала. Важно только соблюдать несколько правил.

В Сети можно найти огромное количество самых разнообразных рецептов “Оливье”. Чаще всего его готовят из следующих ингредиентов:

отварные корнеплоды (картошка, морковь);

солёные огурцы;

яйца;

мясо или варёная колбаса;

майонезная заправка.

Многие добавляют горошек, сыр, грибы и другие продукты.

Продукты нарезают, складывают в одну миску, заправляют майонезом и тщательно перемешивают. Затем убирают в холодильник постоять.

Но есть несколько хитростей, которые полностью раскроют вкус этого салата.

Картошка

Не добавляйте в салат слишком много картофеля, иначе он просто перебьет вкус всех остальных продуктов. К тому же, чтобы этого не произошло, стоит выбирать сорт картофеля, который содержит мало крахмала.

А еще не стоит добавлять в салат как можно больше продуктов, чтобы всем хватило. Это только испортит блюдо. Всего должно быть понемногу.

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Яйца

А вот яйца жалеть не стоит. Именно они сделают “Оливье” ярче и аппетитнее. Без проблем можно добавить 3-5 яиц в зависимости от размера.

Консервированный горошек

Об таком виде продукте стоит забыть, если вы хотите подать на стол настоящий “Оливье”. Шеф-повара советуют заменить его свежим горохом, который необходимо предварительно поварить в подсоленной воде. Это сделает салат намного лучше.

Мясо

Возможно, вы знаете, что изначально в рецепт настоящего оливье входило мясо, а не вареная колбаса. И классическим можно было считать салат с говядиной.

Поэтому и сейчас лучше добавлять именно отварную курицу, индейку или говядину. Также можно смешат разные виды мяса. Так блюдо получится гораздо изысканнее, чем с колбасой, и гораздо вкуснее.

[info_b]А если вы хотите поэкспериментировать, можно заменить колбасу красной рыбой, креветками, языком и копченой курицей.[/info_b]

Майонез

Еще один совет — не покупать магазинный майонез, а приготовить его самостоятельно. Это сделает салат не только вкуснее, но и полезнее.

Приготовление не займет много сил и времени.

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Полезен ли салат “Оливье”?

В целом, салат “Оливье” можно считать полезным и довольно питательным блюдом. Все благодаря тому, что он содержит множество овощей, таких как картофель, морковь, горошек и огурцы, которые богаты витаминами и минералами. Также, если добавит в салат мясо, а не колбасу, мы может получить необходимый для организма белок.

Однако, следует помнить, что салат “Оливье ” будет высококалорийным и менее полезным из-за добавления майонеза или других соусов. Поэтому важно следить за составом и размером порции. Как и любое другое блюдо, его не следует употреблять в больших количествах.

Также стоит отметить, что приготовление блюда может быть небезопасным, если не соблюдать правила гигиены и хранения продуктов. Например, если картофель не был правильно переварен или салат хранился в теплом месте, это может привести к пищевому отравлению.

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