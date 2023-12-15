Зачем стучать по гранату и взвешивать в руках? Сделайте так – и наслаждайтесь вкусным фруктом
Такой полезный фрукт, как гранат, особенно привлекает белорусов зимой. Но часто бывает, что красивый на первый взгляд плод разочаровывает кислым вкусом, незрелостью, а то и плесенью внутри. Какие лайфхаки надо знать, чтобы купить действительно свежий, зрелый и вкусный гранат? Разбираемся.
Кому – польза, кому – вред
Но вначале – о пользе граната. Это настоящий кладезь витаминов и минералов. В нем содержатся:
- калий;
- фолиевая кислота;
- медь;
- витамин К;
- витамин С;
- клетчатка.
Причем полезны не только косточки, но и кожура, в которой много фенолов, антиоксидантов и дубильных веществ.
Известны как минимум 9 причин для того, чтобы чаще есть гранат:
- Восстановит организм после болезни.
- Поможет диабетикам снизить уровень сахара в крови, а гипертоникам – артериальное давление.
- Поможет зрению – улучшит адаптацию глаз в темноте.
- Улучшит состояние кожи и волос.
- Окажет помощь в профилактике сердечных и онкологических заболеваний, стенокардии, болезни Альцгеймера.
- Поможет убрать ломкость сосудов.
- Добавит организму витаминов, минералов, аминокислот.
- Укрепит иммунитет.
- Повысит гемоглобин.
Вместе с тем, по словам диетолога-нутрициолога Инны Рожок, гранат нельзя есть при следующих заболеваниях:
- колите;
- дивертикулезе;
- хронических язвенных и эрозивных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
А врач-диетолог Гульшат Сираева добавила в этот список тех, у кого:
- энтерит, панкреатит, гастрит в стадии обострения;
- повреждена эмаль зубов;
- геморрой;
- склонность к запорам;
- аллергические реакции;
- индивидуальная непереносимость продукта.
Выбираем гранат правильно
Как же должен внешне выглядеть хороший грант? И на что нужно обращать внимание, выбирая его в магазине или на рынке?
Посмотрите на страну происхождения
Чем дальше она находится, тем больше повреждений могут получить гранаты. При неправильной транспортировке они не только помнутся, а то и повредятся, но и могут обзавестись плесенью. А сквозь кожуру ее, к сожалению, не увидишь.
Плюс оттуда они могут приехать и недозрелыми. Адозревать после сбора, как те же бананы, хурма, яблоки и груши, гранаты просто не могут. Этот процесс происходит исключительно на деревьях.
Обратите внимание на время сбора плодов
Созревание, конечно же, зависит от сорта граната и страны, где он произрастает. Но обычно гранаты в Южном полушарии собирают с марта по май, в Северном – с сентября по февраль.
Осмотрите гранат со всех сторон.
Не рекомендуется покупать экземпляры, на которых:
- трещины и вмятины (переспелые);
- тонкая кожа коричневого цвета (усыхают);
- пятнышки на кожуре;
- темные разводы;
- черные или коричневые вкрапления (начался процесс гниения).
Корка граната должна быть сухой, блестеть, но не сильно.
Присмотритесь к цвету кожуры
Даже ярко-красный цвет может не быть показателем того, что плод спелый и сладкий. Лучше вместе с этим проверить и другие параметры граната. А вообще, в зависимости от сорта целиком спелый гранат может быть и бледно-розовым, и малиновым, и буро-красным, и даже желтоватым.
А вот если вы увидели зеленоватую корку, даже не берите гранат в руки – он незрелый. Тонкая коричневая кожура говорит о том, что зерна внутри уже сухие.
Оцените форму плода
Нет, самый спелый гранат как раз-таки не будет идеально круглым. У него зернышки наливаются соком и слегка распирают кожу. Поэтому хороший гранат – ребристый и ассиметричный.
Посмотрите на корону граната
Если этот хвостик эластичный и зеленого цвета, значит, экземпляр неспелый. О спелости будет говорить цвет, который повторяет цвет кожуры, раскрытость короны и ее сухость.
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Зачем нюхать и взвешивать?
Ну, а теперь – более хитрые лайфхаки, которые точно помогут выбрать качественный гранат.
Принюхайтесь
Чем-то пахнет? И даже приятно? Нет, такой гранат точно не берите. Ароматным будет неспелый гранат. А если запах кисловатый, даже винный, значит, экземпляр из-за неправильных условий транспортировки и хранения простозабродил.
Запоминайте! Спелый гранат не пахнет ничем.
Взвесьте 2 граната в руках
Который покажется тяжелее, тот и берите. Это значит, что внутри все заполнено мякотью и зернышками. Гранат был сорван спелым, а не зеленым.
Взвесьте на весах
А теперь попросите продавца взвесить выбранный вами экземпляр на весах. Хороший потянет на 500-800 граммов. Это тот случай, когда роль играет не размер, а именно вес.
Надавите и постучите
Коль уж гранат перед покупкой попал вам в руки, проверьте его по всем параметрам.
Если после надавливания остались вмятины на боках, экземпляр перезрелый, такой брать не стоит. А если он пружинит, издает легкое потрескивание, а вы под пальцами чувствуете зерна – это хороший гранат.
А теперь поднесите его к уху, постучите, как по арбузу, и прислушайтесь. Зрелый плод будет звучать звонко.
Как правильно хранить гранаты дома
Но вот наконец-то вы приобрели пару-тройку хороших экземпляров и принесли их домой. Как правильно хранить гранат?
Очевидно, что комнатная температура в пределах плюс 18-24°С для длительного хранения не подходит. В таких условиях полежать он может максимум неделю, но лучше съесть раньше.
Если вы положили гранаты в холодильник, то без повышенной влажности они могут сохраняться свежими до 2 месяцев. При этом лучше завернуть их в пергаментную бумагу, которая будет впитывать лишнюю влагу.
Но если вы уже разрезали экземпляр, да еще и очистили, нужно успеть его съесть за 2-3 дня. А если положите зерна в контейнер с крышкой, то они пролежат там 3-4 дня.
Кстати, зерна граната можно замораживать. И тогда они будут сохранять свои полезные свойства целый год.
Почему фрукт нельзя есть натощак?
Чтобы гранат принес максимальную пользу вашему организму, нужно знать, когда и как его есть.
Так, специалисты советуют:
- не есть гранат на голодный желудок, потому что его сок раздражает желудочно-кишечный тракт;
- не есть на ночь, потому что он обладает мочегонным действием;
- лучше употреблять гранат за 30-40 минут до еды, но учитывайте, что это усилит аппетит;
- после того, как съели гранат, нужно или почистить зубы, или хотя бы прополоскать рот, потому что сок разрушает зубную эмаль;
- не рекомендуется съедать более 150 г гранатовых зерен в сутки.
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