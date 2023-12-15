Зачем стучать по гранату и взвешивать в руках? Сделайте так – и наслаждайтесь вкусным фруктом

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Опубликовано: 15.12.2023 10:23 , Обновлено: 15.12.2023

Такой полезный фрукт, как гранат, особенно привлекает белорусов зимой. Но часто бывает, что красивый на первый взгляд плод разочаровывает кислым вкусом, незрелостью, а то и плесенью внутри. Какие лайфхаки надо знать, чтобы купить действительно свежий, зрелый и вкусный гранат? Разбираемся.

Кому – польза, кому – вред

Но вначале – о пользе граната. Это настоящий кладезь витаминов и минералов. В нем содержатся:

калий;

фолиевая кислота;

медь;

витамин К;

витамин С;

клетчатка.

Причем полезны не только косточки, но и кожура, в которой много фенолов, антиоксидантов и дубильных веществ.

Известны как минимум 9 причин для того, чтобы чаще есть гранат:

Восстановит организм после болезни. Поможет диабетикам снизить уровень сахара в крови, а гипертоникам – артериальное давление. Поможет зрению – улучшит адаптацию глаз в темноте. Улучшит состояние кожи и волос. Окажет помощь в профилактике сердечных и онкологических заболеваний, стенокардии, болезни Альцгеймера. Поможет убрать ломкость сосудов. Добавит организму витаминов, минералов, аминокислот. Укрепит иммунитет. Повысит гемоглобин.

Вместе с тем, по словам диетолога-нутрициолога Инны Рожок, гранат нельзя есть при следующих заболеваниях:

колите;

дивертикулезе;

хронических язвенных и эрозивных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

А врач-диетолог Гульшат Сираева добавила в этот список тех, у кого:

энтерит, панкреатит, гастрит в стадии обострения;

повреждена эмаль зубов;

геморрой;

склонность к запорам;

аллергические реакции;

индивидуальная непереносимость продукта.

Выбираем гранат правильно

Как же должен внешне выглядеть хороший грант? И на что нужно обращать внимание, выбирая его в магазине или на рынке?

Посмотрите на страну происхождения

Чем дальше она находится, тем больше повреждений могут получить гранаты. При неправильной транспортировке они не только помнутся, а то и повредятся, но и могут обзавестись плесенью. А сквозь кожуру ее, к сожалению, не увидишь.

Плюс оттуда они могут приехать и недозрелыми. Адозревать после сбора, как те же бананы, хурма, яблоки и груши, гранаты просто не могут. Этот процесс происходит исключительно на деревьях.

Обратите внимание на время сбора плодов

Созревание, конечно же, зависит от сорта граната и страны, где он произрастает. Но обычно гранаты в Южном полушарии собирают с марта по май, в Северном – с сентября по февраль.

Осмотрите гранат со всех сторон.

Не рекомендуется покупать экземпляры, на которых:

трещины и вмятины (переспелые);

тонкая кожа коричневого цвета (усыхают);

пятнышки на кожуре;

темные разводы;

черные или коричневые вкрапления (начался процесс гниения).

Корка граната должна быть сухой, блестеть, но не сильно.

Присмотритесь к цвету кожуры

Даже ярко-красный цвет может не быть показателем того, что плод спелый и сладкий. Лучше вместе с этим проверить и другие параметры граната. А вообще, в зависимости от сорта целиком спелый гранат может быть и бледно-розовым, и малиновым, и буро-красным, и даже желтоватым.

А вот если вы увидели зеленоватую корку, даже не берите гранат в руки – он незрелый. Тонкая коричневая кожура говорит о том, что зерна внутри уже сухие.

Оцените форму плода

Нет, самый спелый гранат как раз-таки не будет идеально круглым. У него зернышки наливаются соком и слегка распирают кожу. Поэтому хороший гранат – ребристый и ассиметричный.

Посмотрите на корону граната

Если этот хвостик эластичный и зеленого цвета, значит, экземпляр неспелый. О спелости будет говорить цвет, который повторяет цвет кожуры, раскрытость короны и ее сухость.

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Зачем нюхать и взвешивать?

Ну, а теперь – более хитрые лайфхаки, которые точно помогут выбрать качественный гранат.

Принюхайтесь

Чем-то пахнет? И даже приятно? Нет, такой гранат точно не берите. Ароматным будет неспелый гранат. А если запах кисловатый, даже винный, значит, экземпляр из-за неправильных условий транспортировки и хранения простозабродил.

Запоминайте! Спелый гранат не пахнет ничем.

Взвесьте 2 граната в руках

Который покажется тяжелее, тот и берите. Это значит, что внутри все заполнено мякотью и зернышками. Гранат был сорван спелым, а не зеленым.

Взвесьте на весах

А теперь попросите продавца взвесить выбранный вами экземпляр на весах. Хороший потянет на 500-800 граммов. Это тот случай, когда роль играет не размер, а именно вес.

Надавите и постучите

Коль уж гранат перед покупкой попал вам в руки, проверьте его по всем параметрам.

Если после надавливания остались вмятины на боках, экземпляр перезрелый, такой брать не стоит. А если он пружинит, издает легкое потрескивание, а вы под пальцами чувствуете зерна – это хороший гранат.

А теперь поднесите его к уху, постучите, как по арбузу, и прислушайтесь. Зрелый плод будет звучать звонко.

Как правильно хранить гранаты дома

Но вот наконец-то вы приобрели пару-тройку хороших экземпляров и принесли их домой. Как правильно хранить гранат?

Очевидно, что комнатная температура в пределах плюс 18-24°С для длительного хранения не подходит. В таких условиях полежать он может максимум неделю, но лучше съесть раньше.

Если вы положили гранаты в холодильник, то без повышенной влажности они могут сохраняться свежими до 2 месяцев. При этом лучше завернуть их в пергаментную бумагу, которая будет впитывать лишнюю влагу.

Но если вы уже разрезали экземпляр, да еще и очистили, нужно успеть его съесть за 2-3 дня. А если положите зерна в контейнер с крышкой, то они пролежат там 3-4 дня.

Кстати, зерна граната можно замораживать. И тогда они будут сохранять свои полезные свойства целый год.

Почему фрукт нельзя есть натощак?

Чтобы гранат принес максимальную пользу вашему организму, нужно знать, когда и как его есть.

Так, специалисты советуют:

не есть гранат на голодный желудок, потому что его сок раздражает желудочно-кишечный тракт;

не есть на ночь, потому что он обладает мочегонным действием;

лучше употреблять гранат за 30-40 минут до еды, но учитывайте, что это усилит аппетит;

после того, как съели гранат, нужно или почистить зубы, или хотя бы прополоскать рот, потому что сок разрушает зубную эмаль;

не рекомендуется съедать более 150 г гранатовых зерен в сутки.

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