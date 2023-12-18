Зачем запасаться к Новому году бензином и кукурузной мукой? Они и водка помогут во время праздничного застолья

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Опубликовано: 18.12.2023 13:19 , Обновлено: 18.12.2023

Во время празднований на Рождество и Новый год на скатерти часто появляются жирные пятна. Отмыть их – настоящее испытание, особенно если не действовать вовремя. К счастью, есть несколько домашних средств, которые эффективно удаляют даже самые стойкие загрязнения. Большинство продуктов есть у вас дома. Если нет - запаситесь на праздники. Будете потом сами себе благодарны!

Все, что вам нужно, это несколько домашних средств и даже продуктов, таких как:

кукурузная мука,

жидкость для мытья посуды,

или бензин (можно водку или растворитель).

Каждое из этих средств может воздействовать на жир. Обязательно прочитайте, как и когда следует применять каждое из них.

Самые большие пятна от еды на скатерти можно сразу же обработать стандартным средством для мытья посуды. Цель такого моющего средства — удалить жир с посуды, поэтому использовать его для ликвидации пятна на ткани будет вполне разумным.

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Но бегать за праздничным столом с моющим средством, затирать и потом смывать водой - не всегда уместно. Потому можно пятна присыпать кукурузной мукой, которая обладает впитывающими свойствами. Лучше всего втереть порошок в пятно и дать ему немного подействовать. Этот метод рекомендуется для всех деликатных тканей, таких как шелк или кашемир. Поэтому стоит помнить о муке и тогда, когда вы испачкаете одежду.

Если у вас под рукой нет муки, очень похожего эффекта можно добиться, используя порошкообразный мел и даже соль.

Очень действенный метод, но подходящий не за столом, а уже после окончания празднества - это намочить пятно бензином.

В Интернете и вовсе уверяют, что бензин — лучшее средство от жирных пятен. Но если захотите его использовать, обязательно проветривайте помещение. Длительное вдыхание его паров может нанести вред организму.

Сам бензин лучше всего использовать на плотных тканях, с которых очень сложно удалить жир.

Для жирных, застаревших и хорошо засохших пятен стоит попробовать растворитель. Действуйте аналогично ситуации с бензином - хорошо проветривайте комнату. Если скатерть имеет интенсивный цвет, лучше всего протестировать растворитель на незаметном месте - убедиться, что краска не сойдёт.

Если опасайтесь таких сильных средств, попробуйте спирт или водку. Он действует аналогично, но не такой въедливый. Поэтому вам не придется беспокоиться об изменении цвета и повреждении ткани. Так что для обработки пятен на скатерти стоит иметь дома запас прозрачной водки (без добавок и красителей). А всем гостям так и говорите - водка у вас хранится с благородными целями!

Ранее Телеграф писал, что за столом и по жизни случается всякое. Разлить вино на платье или рубашку - обычное дело во время новогодних праздников. На такие и не только случаи, мы собрали уникальные советы, которые продлят жизнь вещей из вашего гардероба. Иногда даже тех, которые кажутся необратимо испорченными.

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