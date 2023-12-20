Это украшение обязательно должно быть на ёлке у каждого. Что принесет в 2024 году?

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Опубликовано: 20.12.2023 13:04 , Обновлено: 20.12.2023

Этой традиции до сих пор придерживаются во многих домах. Люди верят, что с помощью одного украшения на елке они смогут не только обеспечить свое финансовое благополучие, но и уберечь своих близких. О чем идет речь?

Когда старый год подходит к концу и приходит новый, многие из нас верят в новые начинания и надеются, что многие планы, цели и мечты наконец-то сбудутся. Согласно некоторым поверьям, еще в момент наряжания елки мы уже можем гарантировать себе финансовый успех в наступающем году.

Оказывается, согласно приметам, есть одна вещь, которая может это сделать, лишь бы она была на елке. Речь идет о звезде золотого цвета, которую нужно надеть на верхушку. Люди верят, что именно она является ключом к успеху и может принести богатство в новом году.

Однако золотая звезда, помещенная на верхушку елки, - это не только “приманка” денег и возможность обеспечить финансовый успех, но еще и символ Вифлеемской звезды. Именно за ней шли три королевы в хлев, когда родился Иисус. Поэтому некоторые также верят, что соответствующее украшение на елке гарантирует, что мы и наши близкие благополучно вернемся домой.

Многие верят в подобные приметы и каждый год придерживаются их в своих домах. Они не причиняют никому вреда и в то же время дают людям надежду, что они таким образом обеспечивают богатство и безопасность себе и своим близким.

Многие неправильно вешают гирлянду?

Кстати, при украшении ёлки для многих кроется немало раздражающих моментов. Один из них связан с развешиванием световой гирлянды. Обмотать вокруг ёлки провод со светящимися огоньками так, чтобы они не запутались в мишуре, не закрывали собой игрушки и горели красиво, как в любимых рождественских фильмах, не многим удаётся с первого раза. Оказывается, многие просто делают это “неправильно” и существует простой способ украсить ёлку “огоньками” без лишних мучений.

Многие белорусы неправильно вешают гирлянду на ёлку. Этот способ облегчит процесс украшения

Как идеально украсить елку?

Ранее Телеграф писал, что мы все мечтаем об идеальной новогодней елке, красивой, захватывающей дух и придающей нашему интерьеру неповторимую атмосферу, дух Рождества и Нового года. Однако идеально украсить праздничное дерево — непростая задача, особенно для перфекционистов. В этом вам помогут британские эксперты по стилю и декорированию, которые поделились своими секретами.

Как идеально украсить новогоднюю ёлку: 10 секретов от декораторов