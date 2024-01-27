Штраф до 800 рублей. В Беларуси изменили правила сбора берёзового сока, грибов и ягод. Как теперь нужно?

Опубликовано: 27.01.2024 13:44 , Обновлено: 27.01.2024

В Беларуси с конца января вступили в силу законы и постановления, которые регулируют правила сбора "второстепенных лесных ресурсов". В них входят, кроме пней и веток: березовый сок, грибы и ягоды.

Новые правила регулируются изменениями в [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk1500332” target=“_blank” rel=“noopener”] Лесном кодексе [/link], внесенные законом от 17.07.2023 № 293-З и вступившие в силу 23 января. Также Минлесхоз опубликовал свое [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22441045” rel=“noopener” target=“_blank”] постановление [/link] от 08.12.2023 № 16, в котором уточняются правила сбора.

Как правильно собирать березовый сок в 2024 году

Уже скоро, в марте, в Беларуси начнется сезон сбора берёзового сока. И в 2024 году правила этого процесса, чтобы не получить штраф, установлены такие:

Выбирать взрослые деревья для сбора можно только на участках, где возраст рубки леса составляет не менее, чем через 5 лет. А также, где участки выделены для рубок главного пользования. В общем, перед сбором сока в лесу белорусам надо обратиться в лесничество и уточнить, как и где можно.

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В то же время, в Лесном кодексе (статья 19) указаны запреты на сбор сока в особо охраняемых природных зонах.

Также важно, чтобы ствол дерева было не менее 20 см в диаметре.

При этом отверстия для сбора сока разрешили делать только на высоте не более 30-50 сантиметров в нижней части дерева. Количество отверстий установили в зависимости от толщины ствола:

20–26 см – одно отверстие;

27–34 см – до двух отверстий;

35–40 см – до трёх отверстий;

Толще 40 см – до четырех отверстий.

Сами отверстия можно как сверлить, так и пропиливать бензопилой. В последнем случае, они называются пропил. И правила регулирующие из использование такие:

Делать их разрешено на высоте 35-50 см,

Количество зависит от ширины ствола: 20–34 см – 1; 35 см и больше - 2 пропила на расстоянии 8-15 см друг от друга.

Правила установили, что собирать сок необходимо не реже, чем один раз в сутки или чаще по мере наполнения ёмкостей.

Как разрешено собирать ягоды и грибы

Согласно постановлению Минлесхоза, собирать дикорастущие ягоды и грибы белорусам можно “на любых участках лесного фонда, за исключением.., на которых в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 19 Лесного кодекса Республики Беларусь сбор дикорастущих ягод и грибов запрещен”.

При этом собирать ягоды можно как вручную, так и с использованием ручных приспособлений. Но и тут есть услвоия.

“Сбор ягод ручным приспособлением производится движениями снизу вверх. При сборе черники и голубики ручное приспособление направляется под углом к верхней части куста. Не допускается попадание в зубья толстой нижней части побега”, - говорится в документе.

А вот во время сбора клюквы ручное приспособление должно двигаться “по поверхности мха и побегов клюкв”.

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В постановлении Минлесхоза установлены требования к устройствам для сбора ягод:

Ручное приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 сантиметра; корпус ручного приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации; в ручных приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.

Что касается грибов, то запрещено разгребать лесную подстилку в целях их сбора (кабанам можно).

Какие штрафы?

Согласно законам Беларуси, простые жители Республики имеют право собирать ягоды, грибы и сок для личных целей, а вот ИПэшникам и организациям необходимо получать разрешение на специальное пользование объектами растительного мира.

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Наказания за неправильный сбор сока, грибов и ягод не поменялись. Так как они регулируются статьей 16.19 КоАП РБ, а в нее изменения не вносили. Но сумма штрафов выросла, ведь базовая величина, от которой они зависят, с 1 января 2024 года поднялась до 40 рублей.

Так, за заготовку в лесах, где сбор грибов, ягод и сока совсем запрещен или требуются соответствующие документы, штраф составит для простых белорусов 20 базовых (800 рублей). Для ИП и юрлиц наказания посерьезнее - до 100 б.в. (4000 руб) и 500 б.в. (20000 руб) соответственно.

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