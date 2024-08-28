Как приготовить яблочные чипсы? Нашли рецепт "бабушкиного" суперфуда, который будет храниться до весны

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Опубликовано: 28.08.2024 20:26 , Обновлено: 28.08.2024

Сушёные яблоки – полезный и вкусный перекус, который готовили ещё наши бабушки. Если соблюсти технологию и добавить правильные специи, то вы можете получить полезные яблочные чипсы, которыми можно побаловать себя в любое время года. Рассказываем, как приготовить этот простой и вкусный перекус так, чтобы он хорошо хранился всю зиму.

Уже сейчас белорусы собирают полные лукошки яблок со своего сада. Нередко плодов появляется так много, что съесть их все в свежем виде не представляется возможным.

В такие моменты каждый задаётся вопросом: куда девать яблоки, чтобы не пропали? Одним из самых недооценённых способов заготовки яблок является их сушка. Этот бабушкин способ позволял сохранить яблоки надолго и лакомиться ими в зимний период.

Сушеные яблоки лучше всего заготавливать в сентябре и октябре. Именно в эти месяцы созревают самые ароматные сорта. Но уже сейчас вы можете приготовить вкуснейшие яблочные чипсы, которыми можете побаловать себя и близких.

Для сушки выбирайте красивые и очень спелые яблоки без повреждений. Лучше не очищать их от кожуры, а лишь тщательно вымыть и удалить семена. Так вы сохраните максимум витаминов.

Рецепт яблочных чипсов с корицей

Ингредиенты:

5 больших яблок,

2-3 столовые ложки ванильного сахара,

1 чайная ложка корицы,

розмарин или мускатный орех - по желанию.

Приготовление:

Яблоки тщательно вымойте и обсушите. Срежьте верх и низ яблок, аккуратно вырежьте косточки в середине плодов. Натрите на тёрку-мандолину тонкими (около 1-2 мм) ломтиками. Выложите ломтики яблок на 2 противня, застеленные бумагой для запекания. Слегка присыпьте одну часть ванильным сахаром, другую - корицей. Также часть можно присыпать листочками свежего розмарина.

Поместите оба противня одновременно в духовку, разогретую до 100 градусов с конвекцией или до 120 градусов без этой функции примерно на 1 час . По истечении этого времени проверьте, не высохли ли яблоки. Если нет, оставьте их в духовке еще на 10–30 минут.

[info_b]Совет: если вы предпочитаете менее сладкие закуски, вы можете добавить меньше ванильного сахара или вообще исключить его, заменив простой ванилью. Однако если вам нравится сладкий вкус, но вы хотите снизить калорийность яблочных чипсов, вы можете заменить ванильный сахар ксилитом или эритритом.[/info_b]

Перед подачей подождите, пока яблоки остынут и станут твердыми, как чипсы. Однако не оставляйте их надолго, так как они могут незаметно начать впитывать влагу из воздуха.

Яблочные чипсы содержат относительно мало калорий, но они помогают избавиться от чувства голода. Это идеальная закуска в поездке или на прогулке. Они также отлично подходят в качестве перекуса на работе или в школе.

Чтобы яблочные чипсы дольше оставались свежими, храните их в чистом сухом контейнере с достаточной циркуляцией воздуха. Хорошо высушенные ломтики будут хорошо храниться на протяжении всей зимы.

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