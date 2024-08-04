Как приготовить варенье из кабачка? Эта простая заготовка заменит яблочное повидло

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Опубликовано: 04.08.2024 14:49 , Обновлено: 04.08.2024

Одной из самых любимых заготовок варенья у белорусов является яблочное повидло. Этот универсальный фруктовый джем идеален в качестве наполнителя для любимой выпечки и прекрасен в роли обычной намазки на утренний бутерброд. Однако урожайность яблок год на год не приходится. В этом случае и не только вы можете приготовить варенье из кабачка. Эта заготовка покорила уже многих гурманов, став одним из любимейших десертов из кладовой. Как её приготовить?

В картине мира многих хозяек кабачок предстаёт лишь в роли основы для создания оладий, фаршированных рулетиков либо консервированного лечо и кабачковой икры. Мало кто представляет этот овощ в роли сладкого десерта. И это напрасно. Существует масса рецептов, которые раскрывают потенциал кабачка с неожиданной стороны и убеждают в том, что он может стать отличным материалом для создания настоящих лакомств.

Так, например, мы уже рассказывали о том, как приготовить кабачка а-ля ананас. Многие, кто пробовал эту заготовку, убедились в похожести этого овоща на знаменитый сочный фрукт.

Кабачки а-ля ананас. Эта заготовка на зиму исчезнет с полок быстрее остальных

Существует и рецепт кабачкового варенья либо джема, которым можно запросто заменять яблочное повидло. Это консервированное лакомство идеально подойдет для бутербродов, блинов, тортов и кексов. Джем получается сладким и с лёгкой кислинкой благодаря добавлению лимонного желе. Если вы хотите, чтобы варенье стало ещё более пикантным, то можно смело добавить немного корицы.

Рецепт повидла из кабачка

4 кг кабачков,

300 г лимонного желе (примерно 4 упаковки),

900 г сахара или эритрита,

25 г лимонной кислоты,

по желанию: ложка корицы.

Приготовление:

Тщательно промойте кабачки, а затем очистите их. Извлеките ложкой мякоть с семенами, а оставшуюся часть овоща натрите на мелкой тёрке. Аккуратно слейте с получившейся массы воду, а затем засыпьте её сахаром. Через 2–3 часа переложите ингредиенты в большую кастрюлю с толстым дном. Варите всё на медленном огне около 1,5 часов. В конце добавьте желе и лимонную кислоту. Все перемешайте и варите ещё четверть часа. На последнем этапе ароматную массу переложите в чистые и сухие банки. Плотно закройте крышки и пастеризуйте консервы 10–15 минут. Для этого поставьте банки на дно кастрюли, застеленное тканью. Налейте воду до 3/4 высоты стеклянной тары и доведите до кипения. После пастеризации переверните их вверх дном. Яблочное варенье готово!

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Совет: Чтобы сделать консистенцию варенья более однородной и похожей на повидло, вы можете сварить кабачки кусочками до мягкости, после чего следует перетереть их через сито.

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Также в этом рецепте вы можете заменить лимонное желе плодами апельсина в соотношении 2-3 средних цитруса на 1 кг кабачка.

Для этого следует нарезать апельсины маленькими кусочками вместе с кожурой и пропустить сквозь мясорубку. Плоды апельсина нужно варить вместе с кабачком около получаса после закипания. В этом случае варенье также получается густым, жёлтым и с приятными цитрусовыми нотками.

Ранее Telegraf.news писал о том, что немногие знают, но зелёные помидоры могут стать отличной основой для такого угощения. Эта заготовка удивит своими вкусовыми качествами всякого, кто его попробует, и станет универсальной добавкой как к сладким, так и к солёным блюдам. Как приготовить варенье из помидоров?

Как приготовить варенье из зелёных помидоров? Этот универсальный десерт не будет пылиться на полках