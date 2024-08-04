Как приготовить варенье из кабачка? Эта простая заготовка заменит яблочное повидло
Одной из самых любимых заготовок варенья у белорусов является яблочное повидло. Этот универсальный фруктовый джем идеален в качестве наполнителя для любимой выпечки и прекрасен в роли обычной намазки на утренний бутерброд. Однако урожайность яблок год на год не приходится. В этом случае и не только вы можете приготовить варенье из кабачка. Эта заготовка покорила уже многих гурманов, став одним из любимейших десертов из кладовой. Как её приготовить?
В картине мира многих хозяек кабачок предстаёт лишь в роли основы для создания оладий, фаршированных рулетиков либо консервированного лечо и кабачковой икры. Мало кто представляет этот овощ в роли сладкого десерта. И это напрасно. Существует масса рецептов, которые раскрывают потенциал кабачка с неожиданной стороны и убеждают в том, что он может стать отличным материалом для создания настоящих лакомств.
Так, например, мы уже рассказывали о том, как приготовить кабачка а-ля ананас. Многие, кто пробовал эту заготовку, убедились в похожести этого овоща на знаменитый сочный фрукт.
Кабачки а-ля ананас. Эта заготовка на зиму исчезнет с полок быстрее остальных
Существует и рецепт кабачкового варенья либо джема, которым можно запросто заменять яблочное повидло. Это консервированное лакомство идеально подойдет для бутербродов, блинов, тортов и кексов. Джем получается сладким и с лёгкой кислинкой благодаря добавлению лимонного желе. Если вы хотите, чтобы варенье стало ещё более пикантным, то можно смело добавить немного корицы.
Рецепт повидла из кабачка
- 4 кг кабачков,
- 300 г лимонного желе (примерно 4 упаковки),
- 900 г сахара или эритрита,
- 25 г лимонной кислоты,
- по желанию: ложка корицы.
Приготовление:
- Тщательно промойте кабачки, а затем очистите их. Извлеките ложкой мякоть с семенами, а оставшуюся часть овоща натрите на мелкой тёрке. Аккуратно слейте с получившейся массы воду, а затем засыпьте её сахаром.
- Через 2–3 часа переложите ингредиенты в большую кастрюлю с толстым дном. Варите всё на медленном огне около 1,5 часов. В конце добавьте желе и лимонную кислоту. Все перемешайте и варите ещё четверть часа.
- На последнем этапе ароматную массу переложите в чистые и сухие банки. Плотно закройте крышки и пастеризуйте консервы 10–15 минут. Для этого поставьте банки на дно кастрюли, застеленное тканью. Налейте воду до 3/4 высоты стеклянной тары и доведите до кипения. После пастеризации переверните их вверх дном. Яблочное варенье готово!
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Совет: Чтобы сделать консистенцию варенья более однородной и похожей на повидло, вы можете сварить кабачки кусочками до мягкости, после чего следует перетереть их через сито.
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Также в этом рецепте вы можете заменить лимонное желе плодами апельсина в соотношении 2-3 средних цитруса на 1 кг кабачка.
Для этого следует нарезать апельсины маленькими кусочками вместе с кожурой и пропустить сквозь мясорубку. Плоды апельсина нужно варить вместе с кабачком около получаса после закипания. В этом случае варенье также получается густым, жёлтым и с приятными цитрусовыми нотками.
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Как приготовить варенье из зелёных помидоров? Этот универсальный десерт не будет пылиться на полках