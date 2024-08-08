Как приготовить домашнюю "Нутеллу"? Это варенье из слив затмит шоколадную пасту

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Опубликовано: 08.08.2024 09:34 , Обновлено: 08.08.2024

Знакомые с детства хлеб и варенье для многих ушли в прошлое, когда на прилавках магазинов появилась шоколадные пасты вроде «Нутеллы». На едва ли такие угощения будет хорошим выбором, если дело касается здоровья. Вернуть любовь к домашним суперфудам кажется непростой задачей, но существуют рецепты, которые могут покорить сердца даже самых преданных ценителей шоколадной пасты. Попробуйте приготовить сливовое варенье с какао и ксилитом вместо сахара. Эта домашняя "Нутелла" станет полезной и не менее вкусной альтернативой популярного лакомства.

Сливовое варенье выделяется среди других фруктовых и ягодных домашних десертов особенно. Оно имеет насыщенный вкус, который сочетает в себе сладость и кислинку. Такой тип варенья очень хорошо сочетается с различными блюдами, будь то сладкая выпечка или мясо, приготовленное на гриле. Кроме того, сливовое варенье может получить новое звучание, если подружить его с некоторыми добавками, например, с какао.

Такое варенье становится настолько вкусным, что его даже можно назвать «домашней Нутеллой».

Домашнняя сливовая “Нутелла”

Домашнее сливовое варенье с какао вместо шоколадной пасты из магазина – отличный выбор, когда речь идет о диете. Особенно если отказаться от сахара в пользу ксилита или одного из многих натуральных подсластителей. При их использовании в этом рецепте стоит помнить о пропорции подсластителя. Ксилит примерно такой же сладкий, как сахар, но некоторые другие подсластители более или менее сладкие, и тогда рецепт необходимо изменить.

[info_b]Ксилит — это натуральный сахарозаменитель, который содержится во фруктах и лиственных деревьях. По сравнению с сахаром, он содержит на 40% меньше калорий и имеет низкий гликемический индекс. Ксилит безопасен и полезен для здоровья. Он хорошо воздействует на зубы, стабилизирует уровень инсулина и укрепляет организм. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов не установило максимальной суточной дозы ксилита в продуктах. Однако чрезмерное употребление этого подсластителя, как и других полиолов (сорбит, маннит) может оказывать слабительный эффект.[/info_b]

Ингредиенты

2 кг слив

80 г какао

350-400 г ксилита

Приготовление:

Сливы вымойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Поместите фрукты в глубокую кастрюлю и жарьте около часа на слабом огне. Время от времени помешивайте. Посыпьте отваренные сливы ксилитом и продолжайте варить, помешивая. Необходимо помешивать чаще, чтобы варенье не подгорало. Варить его можно в несколько этапов в течении нескольких часов. Взбейте хорошо разваренное и густое варенье – не обязательно до полной однородности. Всыпьте какао и тщательно перемешайте. Наконец, снова доведите до кипения. Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и оставьте остывать. Домашняя “Нутелла” готова!

Такое варенье отличный вариант намазки на хлебные тосты к завтраку и не только. Приятного аппетита!

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