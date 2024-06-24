Учёные снова изучили шоколад. Что решили на этот раз — полезен или нет?

Опубликовано: 24.06.2024 18:10 , Обновлено: 24.06.2024

В конце 2023 года любителей сладостей ошарашила новость о том, что учёные обнаружили в некоторых марках тёмного шоколада опасное количество кадмия и свинца. Тогда группа экспертов из США провела собственное исследование, после чего они единогласно заявили: тёмный шоколад не опасен для здоровья.

Американские учёные взяли образцы 155 горьких и молочных шоколадных конфет различных брендов, которые продавались в магазинах США. Затем они проверили их на наличие 16 тяжёлых металлов – от токсичных (свинец и кадмий) до необходимых для функционирования нашего организма (медь, железо и цинк).

Анализ показал, что только четыре плитки из представленных 155 образцов оказались действительно опасны для детей, чей вес меньше 14 килограммов. Во всех остальных марках дозы тяжёлых минералов были крайне малы, поэтому они не представляли угрозы для человеческого здоровья.

Также в ходе исследования учёные выяснили, что большая часть свинца поступает в шоколад после сбора какао-бобов, а кадмий — из почвы. Кроме того, эксперты обнаружили, что шоколад из Южной Америки имеет более высокие дозы опасных тяжёлых металлов, чем шоколад из Азии и Западной Африки.

Ранее Telegraf.news писал: бывает, купили шоколадку, раскрыли фольгу, а там вместо красивой плитки — покрытое белым налётом нечто. Так можно ли есть шоколадку, у которой на поверхности белый налёт?..

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