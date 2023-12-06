Эти 9 продуктов к Новому году нужно купить уже сейчас. Составили полезный список
Новый Год — это время радости, надежд, ожидания, отдыха и семейных ужинов. Однако, подготовка к этому празднику может оказаться не только приятной, но и довольно затратной. Чтобы избежать лишних расходов и сэкономить время в очередях и предпраздничных столпотворениях, стоит заранее спланировать список покупок и уже начать приобретать необходимое.
Почему лучше закупать продукты к праздникам заранее?
Пожалуй, каждый попадал в такую ситуацию, когда приходилось идти в магазин в канун Нового года. В это время все торговые точки буквально забиты покупателями, а к кассам выстраиваются длинные очереди. Поэтому покупать продукты на Новый год лучше заранее, пока в магазинах нет столпотворения и можно спокойно и не спеша выбрать все необходимое для праздничного стола.
Кроме того, за месяц-другой до Нового года часть продуктов можно купить по скидке и сэкономить, поскольку перед праздником магазины могут поднять цены. Не забывайте и про экономию времени — в канун Нового года в очередях вы наверняка потратите несколько часов.
Планирование меню
Без четкого плана новогоднего меню закупка продуктов перед Новым годом — трата времени и нервов. В самый ответственный момент может выясниться, что нет нужных ингредиентов для праздничного меню, а гости между тем уже стоят на пороге.
Почему нужно планировать меню на Новый год и другие праздники заранее:
- Есть время продумать список блюд с учетом их совместимости и предпочтений гостей.
- Есть возможность распределить время и очередность готовки каждого блюда.
- Есть время на поиски оригинальных рецептов для небанального меню.
- Можно не спеша составить список продуктов и их заменителей, если нужного ингредиента не найдется в магазинах.
При планировании праздничного меню нужно учитывать несколько факторов:
- Количество гостей. Определитесь, сколько людей будет присутствовать на празднике, чтобы правильно рассчитать количество блюд и ингредиентов. На всякий случай включите в список двух дополнительных гостей — возможно, в последний момент кто-то неожиданно решит встретить Новый год в вашем кругу.
- Тип праздника. Новый год — особый день, в который на праздничный стол традиционно ставят определенные новогодние блюда. Составляйте меню с учетом соответствующих кушаний и напитков.
- Бюджет. Определитесь, какую сумму вы готовы потратить на продукты и напитки. Это этого во многом будет зависеть меню.
- Предпочтения гостей. Заранее узнайте, есть ли у ваших гостей какие-либо ограничения в питании или вкусовые предпочтения. Кто-то не ест мясо, а у кого-то есть аллергия на определенные продукты. Меню нужно будет составить так, чтобы никто из приглашенных на праздник не был ущемлен или обижен.
- Возраст гостей. Если за праздничным столом будут дети — для них нужно продумать легкие или диетические блюда.
- Время приготовления. Некоторые блюда могут занять много времени на приготовление, поэтому нужно учитывать время, которое вы можете потратить на готовку.
- Сезонность продуктов. Некоторые продукты могут быть доступны только в определенное время года, поэтому нужно учитывать сезонность при выборе блюд. Это актуально для небольших населенных пунктов, где нет огромных магазинов, в которых можно купить практически все.
- Никаких экспериментов. Всегда хочется удивить и восхитить гостей каким-нибудь необычным блюдом или интересной подачей, но лучше отточить мастерство заранее.
- Удобство подачи. Нужно учитывать удобство подачи блюд, чтобы все гости могли легко получить доступ к еде и напиткам и не испытывали неудобство за праздничным столом.
Какие продукты на Новый год можно купить заранее
По мнению врача-диетолога, нутригенетика Андрея Золотарева, немалая часть продуктов для праздничного меню прекрасно хранится длительное время.
Мясо
Птицу, свинину, говядину или баранину можно купить в замороженном виде за месяц до праздника и хранить в морозильнике. Перед покупкой нужно обращать внимание на качество и свежесть мяса.
Икра
Это один из ярких «представителей» новогоднего застолья, который можно смело покупать за несколько месяцев до Нового года.
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Консервированные продукты
Оливки, зеленый горошек, кукурузу, а также другие консервы и соленья лучше покупать за месяц-два до новогодних праздников. Их не нужно хранить в холодильнике — они доживут до новогоднего стола и в кухонном шкафу.
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Алкоголь и неалкогольные напитки
Их стоит покупать уже сейчас, особенно если есть скидки. Ближе к Новому году эти продукты будут только расти в цене.
Твердые сыры, конфеты и прочие сладости
Их можно покупать за 2-3 недели до праздника — они сохранятся, если не вскрывать упаковку.
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Рыба
Ее лучше покупать за две недели до Нового года и хранить в холодильнике. Андрей Золотарев посоветовал покупать красную рыбу слабого посола, так как она очень вкусная и не содержит большого количества соли.
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Колбаса и копчености
Их нужно покупать за две недели до новогодних праздников. Сыровяленую и сырокопченую колбасу нужно хранить, не нарушая заводской упаковки.
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Фрукты
Яблоки, мандарины, груши, апельсины, киви, ананасы лучше покупать за 4-5 дней до праздничного застолья. Зимние сорта яблок, которые долго хранятся, не портясь, можно купить уже сейчас.
При покупке любых продуктов к Новому году важно помнить о качестве товара и свежести.
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