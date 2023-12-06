Эти 9 продуктов к Новому году нужно купить уже сейчас. Составили полезный список

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Опубликовано: 06.12.2023 09:52 , Обновлено: 05.07.2024

Новый Год — это время радости, надежд, ожидания, отдыха и семейных ужинов. Однако, подготовка к этому празднику может оказаться не только приятной, но и довольно затратной. Чтобы избежать лишних расходов и сэкономить время в очередях и предпраздничных столпотворениях, стоит заранее спланировать список покупок и уже начать приобретать необходимое.

Почему лучше закупать продукты к праздникам заранее?

Пожалуй, каждый попадал в такую ситуацию, когда приходилось идти в магазин в канун Нового года. В это время все торговые точки буквально забиты покупателями, а к кассам выстраиваются длинные очереди. Поэтому покупать продукты на Новый год лучше заранее, пока в магазинах нет столпотворения и можно спокойно и не спеша выбрать все необходимое для праздничного стола.

Кроме того, за месяц-другой до Нового года часть продуктов можно купить по скидке и сэкономить, поскольку перед праздником магазины могут поднять цены. Не забывайте и про экономию времени — в канун Нового года в очередях вы наверняка потратите несколько часов.

Планирование меню

Без четкого плана новогоднего меню закупка продуктов перед Новым годом — трата времени и нервов. В самый ответственный момент может выясниться, что нет нужных ингредиентов для праздничного меню, а гости между тем уже стоят на пороге.

Почему нужно планировать меню на Новый год и другие праздники заранее:

Есть время продумать список блюд с учетом их совместимости и предпочтений гостей. Есть возможность распределить время и очередность готовки каждого блюда. Есть время на поиски оригинальных рецептов для небанального меню. Можно не спеша составить список продуктов и их заменителей, если нужного ингредиента не найдется в магазинах.

При планировании праздничного меню нужно учитывать несколько факторов:

Количество гостей. Определитесь, сколько людей будет присутствовать на празднике, чтобы правильно рассчитать количество блюд и ингредиентов. На всякий случай включите в список двух дополнительных гостей — возможно, в последний момент кто-то неожиданно решит встретить Новый год в вашем кругу. Тип праздника. Новый год — особый день, в который на праздничный стол традиционно ставят определенные новогодние блюда. Составляйте меню с учетом соответствующих кушаний и напитков. Бюджет. Определитесь, какую сумму вы готовы потратить на продукты и напитки. Это этого во многом будет зависеть меню. Предпочтения гостей. Заранее узнайте, есть ли у ваших гостей какие-либо ограничения в питании или вкусовые предпочтения. Кто-то не ест мясо, а у кого-то есть аллергия на определенные продукты. Меню нужно будет составить так, чтобы никто из приглашенных на праздник не был ущемлен или обижен. Возраст гостей. Если за праздничным столом будут дети — для них нужно продумать легкие или диетические блюда. Время приготовления. Некоторые блюда могут занять много времени на приготовление, поэтому нужно учитывать время, которое вы можете потратить на готовку. Сезонность продуктов. Некоторые продукты могут быть доступны только в определенное время года, поэтому нужно учитывать сезонность при выборе блюд. Это актуально для небольших населенных пунктов, где нет огромных магазинов, в которых можно купить практически все. Никаких экспериментов. Всегда хочется удивить и восхитить гостей каким-нибудь необычным блюдом или интересной подачей, но лучше отточить мастерство заранее. Удобство подачи. Нужно учитывать удобство подачи блюд, чтобы все гости могли легко получить доступ к еде и напиткам и не испытывали неудобство за праздничным столом.

Какие продукты на Новый год можно купить заранее

По мнению врача-диетолога, нутригенетика Андрея Золотарева, немалая часть продуктов для праздничного меню прекрасно хранится длительное время.

Мясо

Птицу, свинину, говядину или баранину можно купить в замороженном виде за месяц до праздника и хранить в морозильнике. Перед покупкой нужно обращать внимание на качество и свежесть мяса.

Икра

Это один из ярких «представителей» новогоднего застолья, который можно смело покупать за несколько месяцев до Нового года.

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Консервированные продукты

Оливки, зеленый горошек, кукурузу, а также другие консервы и соленья лучше покупать за месяц-два до новогодних праздников. Их не нужно хранить в холодильнике — они доживут до новогоднего стола и в кухонном шкафу.

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Алкоголь и неалкогольные напитки

Их стоит покупать уже сейчас, особенно если есть скидки. Ближе к Новому году эти продукты будут только расти в цене.

Твердые сыры, конфеты и прочие сладости

Их можно покупать за 2-3 недели до праздника — они сохранятся, если не вскрывать упаковку.

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Рыба

Ее лучше покупать за две недели до Нового года и хранить в холодильнике. Андрей Золотарев посоветовал покупать красную рыбу слабого посола, так как она очень вкусная и не содержит большого количества соли.

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[info_b]Напомним, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день (около одной чайной ложки), включая ту, что содержится в готовых продуктах.[/info_b][info_b][/info_b]

Колбаса и копчености

Их нужно покупать за две недели до новогодних праздников. Сыровяленую и сырокопченую колбасу нужно хранить, не нарушая заводской упаковки.

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Фрукты

Яблоки, мандарины, груши, апельсины, киви, ананасы лучше покупать за 4-5 дней до праздничного застолья. Зимние сорта яблок, которые долго хранятся, не портясь, можно купить уже сейчас.

При покупке любых продуктов к Новому году важно помнить о качестве товара и свежести.

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