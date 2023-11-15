Как понять, что хурма не “вяжет”, прямо в магазине? Посмотрите на эти 3 признака

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Опубликовано: 15.11.2023 11:09 , Обновлено: 25.04.2025

В Беларуси уже начался сезон хурмы — эту вкусную и полезную ягоду (да-да, не фрукт), которую еще называют “божественной грушей”, уже можно найти на прилавках многих магазинов. Но у нее есть одна беда: можно случайно купить хурму, которая, как говорят, “вяжет” язык — то есть, имеет терпкий вкус. Чтобы избежать разочарования и получить настоящее удовольствие, важно знать, как распознать хороший сладкий экземпляр.

А почему хурма вообще вяжет?

Если коротко, это связано с высокой концентрацией дубильных веществ, из-за которых во рту может возникнуть ощущение сморщивания и дискомфорта.

По мере созревания хурмы ее вкусовой профиль существенно меняется. Созревшая хурма восхитительно сладкая и обладает уникальным медовым вкусом. Вяжущий вкус танинов улетучивается, поскольку фрукты становятся мягче и сочнее.

Однако, это не значит, что нужно выбирать только мягкую хурму. Например, некоторые ее виды (шарон и королек) могут быть и жесткими, и одновременно сладкими. Поэтому внимательно смотрите сразу на несколько признаков.

При выборе хурмы нужно обратить внимание лишь на три основных фактора:

страну-производителя;

сорт;

внешний вид.

Откуда в Беларусь прибывает сладкая ягода?

По словам директора магазина фруктов, овощей и ягод Елены Зубович, в нашу страну сладкую хурму без косточек привозят из Испании. Например, сорта «Перфекто» (Perfecto), «Дон Мануэль» (Don Manuel).

Также она назвала популярной хурму из Узбекистана — “королек” (кстати, кто-то говорит, что этот один сорт, а кто-то — что группа сортов). Такую ягоду можно узнать по темно-рыжему цвету кожицы. Внутри она должна быть шоколадного цвета.

Кроме того, в Беларусь привозят хурму и из Азербайджана, отметила Елена Зубович. Например, сорт «Бычье сердце» (также ее называют “помидорной”). Такую ягоду считают в меру сладкой и другие эксперты. У хурмы ярко-оранжевый окрас и достаточно большой размер.

Фото: pixabay.com/ bokbooin90

Какие еще сорта “вяжут”, а какие нет?

Так, терпкими сортами хурмы эксперты называю т следующие:

Хачиа

Таненаши

Гошо

Сойо

Сидлес

Тсуру

Костата

Емон

Айзумиширазу

Мечта

Новинка

Никитская бордовая

Мидер

Джон Рик

Вебер

А вот список сладких (по словам специалистов):

Джиро

Находка

Киара

Меоце саукуне

Миширазу

Фуйю

Двадцатый век

Ромашка (или Инжирная)

Медовая

А еще отдельно выделяют хурму “Шарон”. Многие считают, что это сорт. Но на самом деле это ее торговое наименование в честь израильской долины Шарон. Именно там выращивают такую сладкую хурму без косточек. Но, как оказалось, сорт называется «Триумф».

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Как выбрать хурму по внешнему виду?

Здесь нужно смотреть на 4 признака: форму, цвет, мягкость, состояние листочков.

Цвет. Как правило, спелый плод насыщенного красно-оранжевого цвета. Если она светло-желтая, то, вероятно, еще не созрела.

Как правило, спелый плод насыщенного красно-оранжевого цвета. Если она светло-желтая, то, вероятно, еще не созрела. Форма. Лучше всего выбирать круглые или приплюснутые плоды.

Лучше всего выбирать круглые или приплюснутые плоды. Мягкость/твердость. Обычно, если на ощупь хурма очень твердая, то это указывает на то, что она не созрела и будет терпкой. А вот слишком мягкая будет перезревшей, ее минус в том, что плод легко раздавить. То есть, идеально будет выбрать что-то среднее.

Обычно, если на ощупь хурма очень твердая, то это указывает на то, что она не созрела и будет терпкой. А вот слишком мягкая будет перезревшей, ее минус в том, что плод легко раздавить. То есть, идеально будет выбрать что-то среднее. Околоплодные листочки спелой ягоды должны быть высохшими. А под ними можно будет увидеть коричневый оттенок.

Фото: freepik.com/kamranaydinov

Что делать, если ягоды все же терпкие?

Если вы откусили плод, и он все таки “связал” вам рот, есть 2 способа, чтобы исправить ситуацию.

Первый — положить ягоды в морозильную камеру на 12-16 часов. Терпкость должна исчезнуть.

Второй — оставьте хурму на несколько дней при обычной комнатной температуре дозревать. Можно положить к ней яблоки и бананы, так как они выделяют этилен, который поможет ускорить процесс созревания.

Кому обязательно есть “божественную грушу”?

Как ранее писал Телеграф, полезна хурма людям, страдающим нестабильностью давления, приступами геморроя, аллергией, панкреатитом (но есть нюансы).

Еще четыре «группы риска», которым необходима хурма:

Люди с предрасположенностью, онкологической наследственностью;

Живущие в состоянии хронической усталости (много работающие);

Люди с проблемой акне и плохой кожи.

Подробнее об этом, а также о том, кому эту ягоду есть категорически нельзя, можно почитать в другом нашем материале.

Новость Телеграф