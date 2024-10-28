Эти 7 овощей и фруктов зря игнорируют многие белорусы. Какие помогут иммунитету, а какие — давлению и пищеварению?

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Опубликовано: 28.10.2024 09:31 , Обновлено: 28.10.2024

С приходом осени в рационе белорусов становится меньше овощей и фруктов. Чтобы восполнить образующийся дефицит витаминов и укрепить иммунитет, стоит обратить внимание на полезные фрукты и овощи на прилавках магазинов. Многое из того, что несет колоссальную пользу по разным причинам, уходит от взгляда белорусов. Рассказываем, какую "экзотику" и не только стоит точно положить в корзину и чем полезны эти недооцененные овощи и фрукты.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день. Из них 300 г должны составлять овощи, а остальное – фрукты. Если вы были равнодушны к некоторым овощам и фруктам в магазине, самое время это изменить. Если вы не знаете, с чего начать, вы можете воспользоваться нашим коротким списком. Вот семь овощей и фруктов, которые разнообразят ваше питание.

Чеснок

Чеснок широко используется в кулинарии у белорусов, хотя некоторым его вкус может и не нравиться. Этот корнеплод – настоящая сокровищница витаминов и минералов. При приготовлении блюд с чесноком лучше не пренебрегать – он содержит витамины группы B и такие минералы, как железо, калий, магний и фосфор (по данным Министерства сельского хозяйства США).

Эффективность чеснока признана как в научном, так и в медицинском сообществах. Он действует как природный антибиотик, что особенно актуально для людей, желающих укрепить иммунитет к инфекциям в осенне-зимний период. Кроме того, чеснок обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он снижает жар, артериальное давление и оказывает потогонное действие.

Также чеснок благотворно влияет на дыхательные пути, регулирует бактериальную флору и защищает печень. Его регулярное употребление может помочь снизить уровень общего холестерина, триглицеридов и глюкозы в крови.

Килограмм чеснока в белорусских магазинах стоит около 11-15 рублей , но его редко покупают в таком объёме. Для того чтобы улучшить блюдо чесноком, часто достаточно всего нескольких зубчиков.

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Брокколи

Брокколи — овощ, который одни любят, другие ненавидят, а третьи так и не попробовали. Если вы относитесь к последним, то, возможно, пришло время пересмотреть свой взгляд. Брокколи содержит много полезных для здоровья питательных веществ, и из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

В 100 граммах овоща содержится всего 35 калорий. Брокколи — источник клетчатки, антиоксидантов, витаминов С, К, В6, В2, Е и А. Также в нем содержатся каротиноиды , много калия и кальци я. Кроме того, это хороший источник жирных кислот омега-3 растительного происхождения.

[info_b]По данным медицинского портала healthline, одна чашка (91 грамм) сырых брокколи содержит:

Углеводы: 6 грамм

Белки: 2,6 грамма

Жиры: 0,3 грамма

Клетчатка: 2,4 грамма

Витамин С: 135% от нормы

Витамин А: 11% от нормы

Витамин К: 116% от нормы

Витамин В9 (фолиевая кислота): 14% от нормы

Калий: 8% от нормы

Фосфор: 6% от нормы

Селен: 3% от суточной нормы

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Включение брокколи в свой рацион положительно скажется на системе кровообращения, зрении и пищеварительной системе. Его можно употреблять людям, страдающим диабетом, поскольку он имеет низкий гликемический индекс.

Некоторые белорусы успешно выращивают зелёный овощ на своих грядках, но его можно и купить в магазине. Килограмм свежего брокколи обойдётся по цене около 15 рублей . А вот замороженный овощ можно купить по цене от 8 рублей.

Кольраби

Ещё один вид диковинной капусты, который многие белорусы так и не рискнули включить в рацион. И напрасно. Кольраби слаще, сочнее и хрустящей репы. Она содержит лютеин, необходимый для правильного функционирования зрения, а также обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами.

Съедобна не только его шаровидная часть, но и листья. Они богаты витамином С, белком и кальцием. Интересно, что кольраби содержит большое количество железа, поэтому идеально подходит для людей, страдающих анемией . Вещества, содержащиеся в листьях, помогают выводить токсины из организма, регулируют работу кишечника и способствуют предотвращению воспалений.

[info_b]На медицинском сайте WebMD сказано, что кольраби - отличный источник магния, фосфора, кальция, железа, витамина C и фолиевой кислоты.

В 1 чашке сырой кольраби содержится:

Калории: 36

Белок: 2 грамма

Жир: 0 грамм

Углеводы: 8 грамм

Клетчатка: 5 грамм

Сахар: 4 грамма

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Люди, соблюдающие диету для похудения, также могут включать кольраби в своё меню. В 100 граммах сырой кольраби всего 27 ккал. Хотя кольраби является одним из самых полезных овощей, её следует избегать людям, страдающим гипотиреозом или соблюдающим печеночную диету (она используется в качестве профилактики или лечения заболеваний печени).

Перед употреблением кольраби следует очищать от кожуры. Овощ можно есть сырым, готовить на пару или варить в кипящей воде. Его также можно подавать жареным или тушеным с картофелем и мясом.

На прилавках белорусских магазинов кольраби присутствует не всегда, но стоит она не намного дороже белокочанной капусты — примерно 4 с небольшим рубля за килограмм.

Цикорий

В белорусской кухне корень цикория используется достаточно редко и чаще всего только в виде напитка. Между тем, сам корень цикория — богатый кладезь витаминов и минералов. Его можно добавлять в салаты, запеканки и другие блюда. Он богат витаминами B1, B2 и C, а также такими минералами, как железо, магний, марганец, калий, натрий, цинк, фосфор, фолиевая кислота и каротин.

Корень цикория рекомендуется употреблять людям с высоким уровнем холестерина . Цикорий положительно влияет на систему кровообращения, способствует снижению артериального давления и улучшает работу почек.

Растение также благоприятно влияет на функцию печени. Содержащиеся в нем лактуцин и лактукопикрин стимулируют выделение желчи, необходимой для переваривания жиров. Кроме того, цикорий содержит инулин и интибин, которые поддерживают работу пищеварительной системы. Цикорий можно употреблять людям, страдающим подагрой.

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По данным WebMD, исследования показали, что цикорий обладает:

противогрибковыми, противовирусными и антибактериальными свойствами;

антиканцерогенными свойствами;

антимутагенными (могут снижать частоту мутаций);

антигельминтными (могут лечить инфекции, связанные с паразитами);

иммуностимулирующими свойствами;

антигепатотоксическим свойством (может предотвратить повреждение печени);

антиоксидантным свойством.

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Напиток из цикория можно найти на белорусских прилавках по цене от 3 до 7 рублей.

А сушеный корень цикория доступен к заказу на маркетплейсах по цене от 9-12 рублей за 100 граммов.

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Батат

Если вам повезет встретить батат где-то на прилавках магазинов, то его точно стоит положить в корзину. Батат, также известный как сладкий картофель, признан многими диетологами одним из самых полезных продуктов в мире. Он слаще обычного картофеля и содержит другие питательные вещества.

Самым ценным сортом считается сорт с оранжевой мякотью. Чем интенсивнее цвет, тем больше антиоксидантов. Один сладкий картофель полностью покрывает суточную потребность в витамине Е, а также содержит много витаминов А и С . В сладком картофеле содержатся бета-каротин, калий, кальций и железо . Кроме того, сладкий картофель имеет низкий гликемический индекс и содержит большое количество клетчатки. Вы можете запечь его в кожуре или подавать в виде пюре.

[info_b]Как сказано на медицинском сайте verywellhealth, сладкий картофель — это полезный корнеплод, полный антиоксидантов, которые защищают ваши клетки от повреждений. Кроме того, питательные вещества в сладком картофеле отлично подходят для вашего кишечника, глаз, иммунной системы и многого другого.[/info_b]

Встретить его в магазинах большая редкость, и цена на батат колеблется в пределах от 40 до 100 рублей за килограмм.

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Авокадо

Авокадо за короткий срок смог надежно закрепиться в рационе многих белорусов. С одной стороны, фрукт обладает высокой калорийностью, а с другой – множеством полезных для здоровья свойств. В 100 граммах авокадо содержится 160 ккал.

Он является ценным источником омега-жирных кислот и имеет высокое содержание калия . Фрукт содержит «хороший» жир в виде мононенасыщенных жирных кислот, снижающих уровень холестерина. Авокадо очень полезен, его можно есть каждый день. Однако не переусердствуйте с количеством – лучше всего съедать около 1/3 плода в день.

[info_b]Согласно Healthline, авокадо является источником ключевых питательных веществ, включая полезные жиры и клетчатку. Он также содержат противовоспалительные и антиоксидантные соединения и могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.[/info_b]

Из авокадо можно приготовить соус к запеченному картофелю. Просто измельчите мякоть с небольшим количеством лимонного сока, луком и нарезанными помидорами. Также на его основе можно приготовить вкуснейшую намазку для бутербродов.

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Сейчас в сети белорусских магазинов фрукт продается практически повсеместно. Цена килограмма в зависимости от сорта колеблется в пределах 15-25 рублей.

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Манго

В последние годы манго набирает популярность и в Беларуси. Он обладает многими положительными оздоровительными свойствами: снижает уровень холестерина, омолаживает кожу, помогает при простудных заболеваниях. Сочный фрукт — один из лучших источников клетчатки и витаминов А, С и Е.

В его мякоти содержится много антиоксидантов. Фрукт также является хорошим источником калия и помогает снизить риск высокого кровяного давления. Лучше всего выбирать спелое манго, которое мягкое внутри и подгибается под пальцами. Манго, которые можно есть, должны быть желтого цвета. Зеленые плоды – незрелые, красные – перезрелые.

[info_b]По данным Cleveland Clinic, в одной чашке измельченного манго содержится 99 калорий и 2,6 грамма клетчатки. Что касается рекомендуемой суточной нормы витаминов и минералов, вы также получаете:

67% витамина С.

20% меди.

10% витамина А.

10% витамина Е.

Манго также является хорошим источником:

Фолиевой кислоты (витамин В9).

Магния.

Калия.

Витамина В6.

Витамина К.

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Манго – отличное дополнение к фруктовому коктейлю или салату. Его также можно добавлять в виде изысканного соуса, например, к рыбе.

В торговых сетях Беларуси купить манго можно по цене от 18 до 26 рублей за килограмм.

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