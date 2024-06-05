Смешайте яйцо с этими 3 ингредиентами - вы больше не захотите делать бутерброд с маслом

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Опубликовано: 05.06.2024 08:57 , Обновлено: 05.06.2024

Приготовление сэндвичей и всевозможных бутербродов - один из самых популярных вариантов завтрака. Этот приём пищи хочется сделать не только вкусным, но и максимально полезным, ведь именно он придаст энергии и зарядит настроением на предстоящий день. Как водится, в ходу чаще всего оказываются всевозможные сыры, масла и пасты с добавлением мяса и овощей. Вы также можете приготовить восхитительный на вкус и полезный вариант пасты, который покорит своей простой. Как приготовить намазку с яйцом и авокадо?

Если вы до сих пор относились к тем, кто опасается покупать авокадо, то это напрасно. Богатство минералов, витаминов и полезных жиров делает этот фрукт достойным для включения в повседневный рацион. Авокадо обретает всё большую популярность, поскольку с его помощью можно приготовить множество интересных и полезных блюд. Так, в сочетании с яйцом вы получите намазку, которая сделает наши бутерброды чем-то восхитительным.

Как узнать, что авокадо созрел? Проверьте его стебель

Проблема с авокадо состоит в том, что не всегда можно определить, созрел ли плод достаточно. Взяв в руки этот фрукт, вы можете наблюдать две противоположные картины. В первом случае авокадо не созрел, и у него противный горький вкус и твёрдая структура, которую невозможно нормально разрезать. Во втором случае фрукт может быть, наоборот, перезревшим. Тогда при разрезе вы увидите мягкий коричневый комок. Так как же выбрать вкусный авокадо?

Лучший способ сделать это — проверить стебель. Когда он легко отделяется от плода и под ним появляется цвет от светло-зеленого до желтого, это признак того, что плод созрел. Вы также можете проверить его свежесть, нажав на кожуру авокадо. Он должен одновременно прогибаться под давлением ваших пальцев, но при этом быть упругим и пружинить обратно на место. Если он деформируется и оставляет вмятины, авокадо перезрел.

Как приготовить пасту из яиц и авокадо? Вы можете получить много вкусов

Вы можете изменить пасту из яиц и авокадо по своему усмотрению. Если вам нравится более острый вкус, добавьте в пасту измельченный зубчик чеснока или нарезанный лук и шнитт-лук. Если добавить свежий огурец и укроп, получится мягкий вкус, который особенно нравится детям. Для приготовления базового варианта пасты нам понадобится всего 4 ингредиента.

1 спелый авокадо

4 яйца

2 столовые ложки лимонного сока

2 столовые ложки натурального йогурта

соль и перец

Приготовить пасту очень просто. Просто отварите яйца, нарежьте их небольшими кубиками и положите в миску. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и вытащите мякоть. Раздавите его вилкой и добавьте к яйцам. Добавьте йогурт, лимонный сок и тщательно все перемешайте. Наконец, приправьте по вкусу и подавайте со свежим хлебом.

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